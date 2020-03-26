2020-03-26T17:21:45+03:00
Спорт

Юлия Ефимова показала, как тренируется в ванной

Она присоединилась к челленджу «Оставайся дома» [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Находящиеся на карантине спортсмены по всему миру продолжают поддерживать форму - кто как может. Но лучше всех зажигает шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.Находящиеся на карантине спортсмены по всему миру продолжают поддерживать форму - кто как может. Но лучше всех зажигает шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Находящиеся на карантине спортсмены по всему миру продолжают поддерживать форму - кто как может. Но лучше всех зажигает шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова. Пару недель назад она выкладывала свои фото топлес с Гавайских островов. А теперь вернулась к себе домой в Калифорнию, где она присоединилась к челленджу «Оставайся дома».

Три дня назад Ефимова продемонстрировала на видео, как надо отжиматься на балконе. Уже только от вида этих упражнений захотелось бежать и подпрыгивать. А сегодня пловчиха показала, как правильно грести ногами… в ванной. «Плавательные практики дома», - подписала Ефимова.

Юлия Ефимова тренируется в ванной.

Напомним, что 27-летняя спортсменка готовилась к своей четвертой Олимпиаде, но Игры-2020 в Токио перенесли на следующий год, да и когда состоятся другие соревнования пловцов – не известно. Вот и приходится, пока все бассейны закрыты на карантин, придумывать себе персональные тренировки.

Юлия Ефимова тренируется в ванной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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