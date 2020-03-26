Фонд Росконгресс проведет форум о пандемии коронавируса и ее последствиях

Форум «Следующие 20 лет», организованный Фондом Росконгресс при поддержке телеканала «Доктор», пройдет 28 марта с 11:30 до 18:00. Следить за его онлайн-трансляцией можно будет в YouTube, на каналах «Росконгресс-ТВ» и «Доктор», в социальной сети «Одноклассники», а также на официальном сайте Фонда Росконгресс.

«Мероприятия Фонда Росконгресс всегда отличала актуальная, глубоко проработанная повестка. Конечно, сегодня мы уделяем большое внимание ситуации вокруг распространения коронавируса, которая напрямую влияет на экономику и жизнь людей в России и во всем мире. При этом онлайн-формат форума „Следующие 20 лет“ полностью удовлетворяет современным требованиям по соблюдению карантина: зрители смогут получить самую актуальную информацию, не нарушая самоизоляцию и не рискуя своим здоровьем», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Среди участников форума – представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, профессор Московской школы управления «Сколково», эксперт в области биологической безопасности Николай Дурманов и главный экономист Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач. Модератором форума выступит руководитель Службы экономических новостей канала «Россия 24» Алексей Бобровский.

Известные эксперты в области биологии, медицины, экономики и здравоохранения выскажут мнение по поводу сегодняшней ситуации с пандемией коронавируса, разъяснят необходимость карантинных мер, расскажут, куда и при каких симптомах обращаться заболевшим и сколько может продлиться эпидемия. В повестке также не менее важные вопросы экономических последствий коронавируса для бизнеса, граждан и страны в целом.

Форум проводится в полном соответствии с правилами и рекомендациями Роспотребнадзора и безопасен для посещения.

Ранее на «Росконгресс-ТВ» уже вышла передача, посвященная влиянию коронавируса на конгрессно-выставочную отрасль. Посмотреть ее можно по ссылке.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.