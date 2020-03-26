«Я была в агонии из-за комплексов»: Ольга Бузова призналась, что сделала пластическую операцию в Германии

Изменения во внешности Ольги Бузовой не дают покоя ее поклонникам и светским хроникерам. Когда звезда похудела и на лице вместо щёк проявились скулы, Бузовой тут же приписали пластику. Та же история с носом: «Ну не может он быть от природы такой прямой!», - уверяют в соцсетях. Но больше всего слухов ходит вокруг груди певицы, которая в последнее время как-то подозрительно увеличилась в размерах. «То ли беременна, то ли под нож легла», - гадают поклонники.

И действительно, в своё время Оля собиралась вставить импланты. Даже сдала все анализы и назначила день операции.

- Это должно было случиться 2 января 2017 года в Питере, я даже купила билеты, но в последний момент передумала, - откровенно призналась Бузова в интервью. - Дело в том, что тогда, сразу после развода я мучалась комплексами. В браке муж постоянно попрекал меня маленькой грудью, говорил: «Было бы классно, если бы ты сделала сиськи!». Я только потом поняла: если мужчина заставляет тебя ложиться под нож, от него надо бежать... Когда случился развод, я потеряла все, у меня была паника. Я подстригла волосы, покрасилась, стала постоянно ходить к косметологам, что-то колоть... Я была в агонии, не понимала, что делаю. А потом у меня случилась истерика, с которой я справилась сама - ни один психолог мне не помог. Тогда я поняла: ничего делать не надо, я не хочу увеличивать грудь. И нос у меня тоже свой.

Однако, одну пластическую операцию Оля все-таки сделала - на ноге.

- У меня были огромные проблемы, я сходила с ума от боли. И тогда я решилась удалить косточку на стопе, - продемонстрировала оставшийся шрам Бузова в студии YouTube-шоу «Алена, блин!». - Это произошло в 2013 году в немецком Штутгарте. Мне не просто удалили эту косточку, мне ее пилили. Но сейчас она все равно выросла. Мама и Давид всегда массируют мне ножку, зная, как она болит.

Как заявила телеведущая, сейчас она очень довольна своей внешностью: «Я всегда была красоткой, но сейчас стала просто прекрасным лебедем».