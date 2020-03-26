2020-03-26T19:58:53+03:00
Общество

Вадим Галыгин: Смотрю белорусский футбол, но понимаю — спрятавшись на антресолях и обрызгавшись дихлофосом не спасешься...

Известный шоумен не считает, что мир катится к катастрофе и предлагает заняться семьей и устным творчеством
Игорь ЯКУНИН
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Вадим ГалыгинВадим ГалыгинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Вы оставили гастроли и съемки — и сели на карантин?

- Надо проявлять социальную ответственность. Ограничения по шоу-бизнесу меня не коснулись — я сейчас к нему непосредственного отношения не имею. Мой рабочий график остался, по сути" прежним.

- Как прежний, а поездки?

- Ну да, были дела в Белоруссии - а сейчас туда не попасть. Возможность туда приехать вроде бы остается — а вот вернуться оттуда будет сложно, Россия же закрыла границы.

- В Москве окопались?

- Я в Подмосковье сижу - и слежу за белорусским чемпионатом по футболу.

- И вам все равно, что вокруг происходит?

- Ну, я не скажу что все пофигисты. Многие понимают — есть реальная угроза. И стоит лишний раз перестраховаться. Да, все переросло в планетарную проблему. Но при этом на антресолях, обрызгавшись дихлофосом, от проблем не спрячешься.

Вадим Галыгин с супругой Ольгой и сыном Вадимом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вадим Галыгин с супругой Ольгой и сыном Вадимом.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Как сейчас контролируете здоровье свое и близких?

- Если есть проблемы с легкими — надо на всякий случай показаться. Рассуждения « меня вроде появился небольшой кашель и температура чуть выше обычного — ничего страшного» - нет, так не пойдет.

- Как работаете - на удаленке?

- Да. Близкие все дома находится. Идет большой обучающий процесс — больше читается книг. Утром одни уроки онлайн. Потом - другие. Карточки какие-то приходят. Я в этом соучаствую. Кто то в одном больше подкован, кто-то в другом. Супруга в одних предметах помогает, я в других. Совещаемся. Есть и минусы и плюсы.

- Что слушаете?

- Слушаем аудиокниги. Появилось время разобраться с фотосъемкой. Навести порядок во всех вещах. Хороший повод купить фото принтер, закупить бумаги и распечатать историю семьи.

- А развлекаете себя как?

- Мой друг Саша Бабурин предложил запустить такой челлендж, флеш-моб. Вот пять слов — сочини свою историю. С определенным количеством знаков.

- Пришло время делиться друг с другом новыми смыслами?

- Хочется, чтобы люди снова стали писать друг другу. Эпистолярный жанр возродили. У человека, замученного ежедневной суетой, в кои-то веки появилось время творить. Когда раньше вдруг приходило вдохновение, и ты начинал какие-то клавиши на компьютере нажимать или пробовал сочинять какую то музыку — но откладывал на потом, потому что все некогда-некогда. Пришло время каждому попробовать сделать то, о чем мечтал, но не находил на это времени.

- А если что то сделать своими руками?

- И это тоже. Принести пользу сообществу под названием «Семья». Спокойно, без паники, не впадая в состояние «ой, происходит чего-то ужасное!».

Возвращаясь к тому, что придумал мой друг Александр Бабурин. Он мне прислал образец творения. Все очень просто: в соцсетях пишется письмо и передается эстафета — ну как раньше обливались со льдом или сбивали ногой пробку с бутылки. А тут просто предлагаются набор слов: к примеру, камень, душа, весна, неприкасаемый — а ты в ответ присылаешь короткий рассказ «словно камень на душе нынешняя весна для неприкасаемых». Ну и так далее.

Сашка предложил из самых удачных сюжетов создать народную книгу рассказов - такой сборник «Литературный вирус».

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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