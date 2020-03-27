Вопрос дня: Ваши планы на нежданные выходные?

Алексей ВОЛИН, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:

- Президент сказал, что госорганы должны трудиться. Мы уже несколько недель работаем с учетом коронавируса. Перевели массу контактов на дистанционку. Предусмотрели посменную работу. Я буду на рабочем месте.

Павел ЛУНГИН, режиссер:

- Основная работа идет у меня в голове. Продолжу жить в сельской местности и так же чувствовать себя неталантливым. Работаю над сценарием - цифровая семейная история про войну с мобильными телефонами...

Александр ЧУГУНОВ, глава компании «Сусуман-золото»:

- У нас непрерывное производство. В условиях Крайнего Севера мы не можем остановиться. И, по моей информации, коронавируса у нас нет.

Илья АВЕРБУХ, организатор ледовых спектаклей:

- Режиссирую много проектов, но сейчас все застопорилось. Хотя продолжим писать музыку для новых шоу. Это же все закончится к июню, надеюсь. Был тур по стране -15 шоу успели показать и около десятка перенесли на осень. Я работаю сейчас в Москве, но уеду за город.

Вадим ГАЛЫГИН, шоумен:

- Я в Подмосковье слежу за белорусским чемпионатом по футболу. Утром одни уроки онлайн. Потом другие. Слушаем аудиокниги. Хороший повод купить фотопринтер и распечатать историю семьи. И еще мой друг предложил запустить челлендж: возьми пять слов и сочини свою историю.

Андрей БОРИСЕНКО, летчик-космонавт, Герой России:

- Буду решать громадное количество домашних дел, что накопились за много лет: надо навести порядок в комьютере, почистить рабочий кабинет от ненужных бумаг. Я живу в Королеве, и есть решение, что мы должны воздержаться от лишних контактов, в том числе со съемочными группами.

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист России:

- У меня есть дети и внуки - посвящу это время им. Спектаклей в Питере нет. В выступлениях на телевидении я не заинтересован - некомпетентные люди соваться со своими комментариями на экран не должны. Для меня это будет неделя семьи.