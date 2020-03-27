Зелень-мелень

Знатоки сейчас, конечно, скажут, что настоящий стейк никаких соусов не требует. Так-то оно так, но чимичурри придумали в Аргентине, а уж там-то знают толк в жареном мясе.

Есть две ситуации, в которых следует делать чимичурри:

1. Вы планируете готовить стейки.

2. Вы обнаружили на кухне огромный пучок зелени, с которой непонятно что делать - вы ее купили, когда затаривались гречкой и туалетной бумагой, с которыми теперь тоже непонятно что делать.

По поводу гречки мы давали советы в нашей рубрике на прошлой неделе. Насчет туалетной бумаги, признаться, не знаем, что посоветовать. А вот зелень точно не пропадет.

Самое сложное в соусе чимичурри - его название. С остальным вы справитесь без особых усилий.

Пучок петрушки нарезаем как можно мельче. Добавляем кинзы, несколько зубчиков чеснока, немного винного уксуса, оливковое масло, пробиваем это все в блендере.

Вы, конечно, обратили внимание на довольно невнятные пропорции - примерно немного, несколько... Уточнять эти детали вам предстоит на вкус, когда попробуете, что получилось. Хотим поострее - добавляем прямо в блендер еще чеснока и красного перца. Не хватает кислинки - лимонного сока капнем. То же самое с уксусом и оливковым маслом. Делаем соус под себя. Индивидуальный замес, так сказать.

Что еще приятно: вместе с петрушкой можно использовать почти любую другую зелень - укроп, тархун, зеленый лук, так даже веселее. Соль/сахар - по вкусу (да, иногда немного сахара не помешает).

Чимичурри не только со стейками хорош, он отлично подходит к блюдам кавказской кухни - шашлыкам, цыпленку табака.

Вот с гречкой он не очень сочетается. Хотя кто знает? Никто ведь не проверял.