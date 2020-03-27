Анджелина Джоли из-за коронавируса воссоединилась с сыном, по которому ночами плакала в подушку

У Анджелины Джоли – большая радость: ее сын Мэддокс вернулся домой. 18-летний наследник актрисы проходит обучение в университете Сеула. Но из-за панделии коронавируса его альма-матер закрылась, и всех студентов распустили по домам (Южная Корея входит в число стран, где вспышка коронавируса особенно сильна). Мэддокс улетел в Лос-Анджелес и вновь поселился в доме матери. Анджелина вне себя от счастья, ведь он – ее самый любимый сын. Когда Мэддокс уехал, Джоли не срывала, что она страшно переживает, и рассказывала в интервью, как она плакала из-за разлуки с сыном.

Мэддокс изучает в университете Енсей биотехнологию и живет в обычном студенческом общежитии. Сыну мировой знаменитости не дают никаких поблажек. Когда в Южной Корее начали умирать люди из-за коронавируса, Мэддокс продолжал посещать занятия и не собирался домой. Но теперь, когда ситуация ухудшилась, и университет закрыли, он, как и другие студенты, отправился на вынужденные каникулы, сообщает People Magazine.

Теперь Мэддокс снова живет под одной крышей с мамой и с пятью младшими братьями и сестрами: 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Во время карантинных каникул Мэддокс проводит свободное время, сосредоточившись на изучении корейского и русского языков.

Неизвестно, согласился ли Мэддокс встретиться с Брэдом Питтом. С отцом парень не общается уже несколько лет с тех самых пор, как они с Брэдом поссорились в частном самолете. После этого инцидента Джоли забрала детей и подала на развод с Питтом. С тех пор Брэд не раз пытался помириться с сыном, но Мэддокс не хочет делать шаг ему навстречу.

Все дети Анджелины Джоли никогда не учились в школе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Своего старшего сына Мэддокса Анджелина усыновила в 2000 году. Мальчик родился в Камбодже и изначально носил имя Рат Вибол. В этой стране голливудская звезда снималась в своем звездном фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Именно в Камбодже Джоли увлеклась гуманитарной работой – у нее даже есть гражданство этой страны. Когда Мэддоксу было семь месяцев, Анджелина усыновила его и забрала с собой в США. В то время актриса была замужем за Билли Бобом Торнтоном, но после развода добилась единоличной опеки над сыном. Позже мальчика усыновил Брэд Питт. Через несколько лет, уже вместе, Питт и Джоли усыновили девочку из Эфиопии Захару.

Отпрыски Анджелины и Брэда никогда не ходили в школу. Все дети Джоли и Питта находятся на домашнем обучении из-за того, что они часто путешествуют, а так же из-за повышенного внимания к ним. К детям приставлены квалифицированные педагоги, которые дают им уроки по разным предметам.

До недавнего времени образование детей Джоли-Питта нельзя было назвать блестящим: из-за частых перелетов и переездов с места на место все шестеро учились довольно хаотично. Но после того, как Анджелина подала на развод с Питтом и решила все свое время посвятить воспитанию детей, ситуация коренным образом изменилась. Актриса купила дом в Лос-Анджелесе за 20 миллионов долларов, и вся семья наконец-то осела

По словам окружения, Анджелина старается быть безупречной матерью и лично контролирует уроки. Дети изучают базовые предметы – арифметику и чтение, а также учат иностранные языки и занимаются музыкой. Ни один из наследников Джоли не учит один и тот же язык. Анджелина дала возможность детям самим выбирать, какие языки им нравятся.