Металлоинвест инвестирует более 1,7 млрд рублей в устойчивое развитие Белгородской области

Более восьми с половиной миллиардов рублей будет вложено в программу социально-экономического партнерства Белгородской области в 2020 году. Из областного и федерального бюджета будет выделено 6,85 млрд рублей и более 1,7 млрд вложит Металлоинвест.

Деньги пойдут на развитие спортивной инфраструктуры города – поддержку получит Дворец спорта им. А. Невского, запланирована реконструкция стадиона на территории школы №28. Кроме того, продолжится реконструкция и благоустройство городской центральной набережной реки Оскол в квартале «Старая Мельница». Ремонт увидят ряд детских садов и школ, реконструируют мемориал в районе Атаманского леса. Запланировано также приобретение коммунальной техники и ремонт автодорог.

- Вклад Металлоинвеста огромен, мы благодарны компании. Надеюсь, что останется хорошая конъюнктура на рынках продукции, которую производят предприятия Металлоинвеста, и все задачи, которые мы ставим, будут выполнены. Все делается для того, чтобы эти территории развивались, - подчеркнул губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Он напомнил, что Металлоинвест – градообразующая компания Старооскольской и Губкинской агломерации, где в общей сложности проживает треть населения всей области. По его мнению, от успешной работы компании и перечисленных налогов зависит благополучие территорий, социальной сферы.

– Металлоинвест продолжает инвестировать в развитие социальной инфраструктуры Старого Оскола и Губкина, Объединение ресурсов и компетенций региона и компании позволяет эффективно решать задачи повышения качества жизни в городах, где живут сотрудники наших предприятий. Лебединский ГОК и ОЭМК входят в число крупнейших налогоплательщиков региона: в 2019 году они перечислили в консолидированный бюджет Белгородской области более 20 млрд рублей налогов и сборов, - отметил Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест».

Помимо финансовой помощи Металлоинвест продолжит партнерство с профильными вузами - СТИ НИТУ «МИСиС» и МГРИ-РГГРУ. В этих учреждениях получают навыки будущие металлурги и горняки - работники предприятий компании.

Кроме того, компания продолжит реализацию корпоративных социальных программ: «Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Женское здоровье», «Наша смена», «Наши чемпионы», помощь тяжело больным детям совместно с БФ «Русфонд», «Сделаем мир ярче!», ОПЦ «Железно!», «Откликнись!».

КОНКРЕТНО

На что пойдут деньги (напротив каждого пункта галочки лучше, не списком)

Строительство многофункциональной спортивной арены в Белгороде

Капитальный ремонт МАУК «Губкинский театр для детей и молодежи»

Спонсорская поддержка волейбольного клуба «Белогорье»

Создание архитектурно-пространственной стратегии развития города

Установка спортивных и игровых площадок

Поддержка учреждений культуры

Реконструкция Гимназии №6

Реновация городского парка