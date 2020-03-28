Диета мировых лидеров: Бодрость Путина сохраняет каша c алтайским медом, а Берлускони — красные апельсины

СЫРЫЕ ЯЙЦА БЕССМЫСЛЕННЫ

Журналисты испанской газеты El Confidencial вместе с диетологами изучили рацион президента России. И приятно удивились. Питание у Владимира Путина сбалансированное, лёгкое и здоровое. Никаких колбас или стейков. Нежирное мясо, крупы, фрукты-овощи в большом количестве. Из изысков — алтайский мёд: ВВП ест его на завтрак с гречневой кашей. По сравнению с коллегами-политиками из других государств (о чём ниже) — почти эталон.

— Рационом первого лица нашей страны можно только восхититься, — констатирует диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. — Завтрак содержит все необходимые компоненты: белки (омлет), сложные углеводы (гречневая крупа), витамины (фрукты и сухофрукты). Такое сочетание, с одной стороны, покрывает все потребности организма. А с другой — дает продолжительную продуктивность за счет сложных углеводов. Единственное уточнение: я как диетолог не вижу смысла в сырых перепелиных яйцах (которыми тоже завтракает Путин). Сырые яйца, не важно от какой птицы, усваиваются нашим организмом на порядок хуже, чем прошедшие термообработку.

Хотя есть много фотографий, где Путин вместе с другими политиками держит кружечку пива, но в обычной жизни алкоголь он почти не пьёт. В общем, подчёркивают эксперты, диета у Владимира Владимировича — что надо. Вдобавок — хорошая физическая форма, регулярные занятия спортом, плавание.

Зато к другим международным игрокам есть вопросы.

ДАЖЕ ГОЛЬФ НЕ СПАСАЕТ

Больше всего проблем у хозяина Белого дома Дональда Трампа. Магнат-республиканец — фанат фастфуда. Пицца, все виды бургеров, пережаренный картофель фри, куриные крылышки, опять же жареные. И даже любимый напиток — о нет, кока-кола! Иной раз по дюжине банок в день. С лошадиной порцией мороженого на десерт.

— А что, прекрасная американская трапеза, — искренне удивляется 73-летний политик, сделавший себе имя на призывах «вернуть золотой век США».

Теоретически даже такой поток жирного и вредного можно нивелировать с помощью физической активности. Но увы. Из спорта магнат предпочитает лишь размеренный гольф. Ни прыжков, ни бега. Ни к чему хорошему это не приводит.

Трамп - поклонник спорта богачей, гольфа.Фото: EAST NEWS

— У Трампа индекс массы тела — 30,4. Норма — от 18,5 до 24,99. С медицинской точки зрения это даже не предожирение, а вполне себе ожирение первой степени, — констатирует Нурия Дианова.

Как и на предыдущей президентской кампании четыре года назад, из штаба Трампа слышны обещания «начать худеть со следующего понедельника». Одно время в Белом доме хотели установить беговую дорожку, чтобы президент выжимал на ней пот в перерывах между госделами. Чем дело закончилось — не слышно. Воз (в смысле, вес) и ныне там. 115 кило при 188 сантиметрах роста.

ГИПЕРПРОТЕИНЫ ДЛЯ СИЛЬВИО

А вот у «итальянского Трампа» — любвеобильного магната Сильвио Берлускони, управлявшего Апеннинами почти 20 лет — всё наоборот. Питание — только самое здоровое, никакой пасты и пепперони. Каждый день — свежевыжатый сок из красных апельсинов (считается, эти фрукты защищают мозговые клетки от старения). Вместе с соком принимается ложка растительного масла и «живой» йогурт с полезными бактериями. Из «тяжёлого» — сыры, постное мясо, рыба, творог. Это называется гиперпротеиновая диета. Сочетают её с ежедневными лёгкими пробежками по 20-30 минут.

Результат — в свои 83 патриарх итальянской политики по-прежнему на коне. Весной прошлого года избрался в Европарламент. А в начале нынешнего — порвал с юной пассией и нашёл новую, ещё моложе — по имени Марта Фашина, 30 лет от роду. Более чем на полвека младше себя.

Сильвио Берлускони не спешит уходить на покой в свои 83 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СОСИСКИ ДЛЯ БОРИСА И АНГЕЛЫ

— В холодильнике остаётся торт с дня рождения, ну что поделать, я ем, — однажды признался премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Впрочем, ехидничает желтая пресса, впечатление такое, будто в его доме кто-то справляет именины изо дня в день. «Царь Борис» родом из аристократической семьи, но пища у него самая простецкая.

Завтрак: кусок пирога, рогалики из тостера, мармелад. Обед: cосиски с пюре и подливкой, иногда — тунец с листьями салата. Ужин: жареные рёбрышки с пюре и бокал недорого вина.

Любимые напитки — английский чай и латте. А также, как и у Трампа, кола-кола. Спасибо хоть, диетическая. Но до литра в день. В итоге: Борису Джонсону всего 55 (в политике не возраст), но с некоторых ракурсов он выглядит не по-молодецки. Расплывшийся подбородок, грузный живот…

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отличие от него, 65-летняя канцлер ФРГ Ангела Меркель за фигурой следит. Те же сосиски с пюре, конечно, ест. Но в меру. Все больше налегает на овощи. При этом оба лидера не чураются физкультуры. Джонсон регулярно катается на велосипеде, Меркель — на лыжах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Так что же нам всё-таки есть «в возрасте Меркель»?

Нурия Дианова, диетолог и гастроэнтеролог:

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 50% влияния на наше здоровье оказывает именно питание! Оно может быть лекарством, а может и приводить к инфаркту, инсульту, сахарному диабету, гипертоническому кризу…

К сожалению, после 50 лет наши когнитивные функции снижаются. А ведь память, внимание, быстрота реакции — важные качества для лидера. Кроме того, стрессовые ситуации провоцируют выработку гормонов стресса — адреналина и кортизола. Они, в свою очередь, ведут к недостатку незаменимых аминокислот, таких как триптофан, витаминов группы В и С, магния и др.

Чем их заменить? Триптофан содержится в продуктах животного происхождения (мясо, яйца, молоко). Он улучшает выработку целой цепочки нейромедиаторов: серотонина, ниацина, мелатонина (регулирует циркадные ритмы — качество сна и продлевает долголетие).

Витамины группы В — злаковые, бобовые, орехи семена. Участвуют во всех видах обмена в организме.

Витамин С — фрукты, зелень, салаты, овощи, гречка, нежирная рыба. Это антиоксидант, антистрессовый витамин.

Магний есть во фруктах, орехах, злаковых. Нормализует возбудимость нервной системы, препятствует выходу белка из мышц при стрессовых и физических нагрузках.

Помимо правильного питания, для тонуса нужны регулярные и разнообразные физические нагрузки. Ведь с возрастом происходит убыль мышечной массы (саркопения). Поэтому идеальная стратегия — баланс рациона и не меньшая физическая активность, чем в молодости: нагрузки средней интенсивности, но с регулярной периодичностью. И вместе с этим — отказ от переработанного мяса, продуктов, богатых солью, и алкоголя.

ИТОГО

Александр Невеев, кандидат психологических наук:

«В еде Трамп действует сиюминутно, а Путин — обдуманно»

Наши пищевые привычки формируются, как правило, под влиянием семьи и национальной культуры. Американские гамбургеры Трампа, немецкие сосиски Меркель… Именно такую, «родную» еду любой подсознательно считает полезной и вкусной. И далеко не всегда ошибается — за десятилетия организм может отчасти адаптироваться даже к «мусорной еде». Хотя, замечу, доля людей с ожирением на родине Трампа — одна из крупнейших в мире.

Что до политиков, ты их пищевые предпочтения легко объясняются психологией. У Трампа — «синдром ковбоя». Лихо прискакать, выстрелить, урвать куш, удрать, пока цел. Потом разрядить напряжение. Вредной, но адски вкусной едой. Такой человек уверен, что может позволить себе что угодно, и ему за это ничего не будет: сегодня съел гамбургер с колой, завтра — отдал приказ разбомбить того, кто тебе не нравится.

А вот тщательно продуманная диета Путина связана с тем, что он в принципе склонен к стратегическому планированию. И в данном случае хочет продлить активное долголетие, быть более эффективным лидером. Здоровье — такой же невозобновляемый ресурс, как нефть.