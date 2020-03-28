2020-03-28T01:12:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Увлеклась антисептиком - получила ожог рук

Корреспондент «Комсомолки» на своем опыте убедилась, как важно не переборщить с дезинфекцией во время коронавируса
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakinaспециальный корреспондент
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Антисептики сейчас есть повсюду, но никто не предупреждает, как ими пользоватьсяАнтисептики сейчас есть повсюду, но никто не предупреждает, как ими пользоватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пришлось мне тут срочно поехать на прием к врачу в одну крупную больницу. Иду по территории, а навстречу все в масках, марлях на лице. Невроз в воздухе разлит. Захожу в отделение. При входе диспенсер с антисептиком. Ну как мимо пройти?! Нажала, и мне щедро антисептика с целую ладонь налилось. В условиях аптечного дефицита так приятно!

Растерла я антисептик и направляюсь вся такая «стерильная» в кабинет врача. Он меня осмотрел, а потом вдруг спрашивает: «а что у вас с руками? Вы где так кожу сожгли?». Я вначале даже не поняла, о чем он. Смотрю, и правда, кожа на руках сухая, побелевшая и даже потрескалась. Я то и не заметила сразу, что этот антисептик натворил.

Диспенсер с антисептиком у входа в больницу Фото: Елена КРИВЯКИНА

Диспенсер с антисептиком у входа в больницуФото: Елена КРИВЯКИНА

- Антисептики повсюду вешают, но не предупреждают, как ими пользоваться, какие могут быть последствия, и люди по незнанию сжигают руки! А ведь микротрещины - это прямой путь для инфекции. Вы себя такой дезинфекцией не защитили, а наоборот подставили под удар! - пояснил мне врач. - Защищаться от вируса нужно с умом, без фанатизма. Лечите теперь кожу поскорее, и не надо антисептиков, достаточно хорошо мыть руки с мылом.

Кстати, на флаконе антисептика из аптеки, что я в кармане постоянно ношу, тоже никакой инструкции, как часто им можно пользоваться, сколько нажатий делать за раз.

«Нанести необходимое количество средства на ладони и втирать не менее 30 секунд», вот и вся инструкция. Поливайся на здоровье, дезинфицируйся! Я признаюсь, так и делала.

На флаконе антисептика из аптеки тоже никакой инструкции Фото: Елена КРИВЯКИНА

На флаконе антисептика из аптеки тоже никакой инструкцииФото: Елена КРИВЯКИНА

Теперь лечу руки, как посоветовал врач. Рассказала о произошедшем на своей страничке в соцсетях. Оказалось, что проблемы с кожей на руках в последнее время начались у многих моих друзей. Некоторые даже не понимали, что это следствие излишнего применения антисептиков. Списывали потрескавшиеся руки на весенний авитаминоз и коронавирусный стресс.

- А меня сегодня в магазин не пропускали, пока я какую-то синюю жидкость на себя не плеснул, - поделился один из моих друзей.

В борьбе с коронавирусом мы стали невообразимыми чистюлями. Обработал руки антисептиком - и на душе спокойнее. Вот только кожа наша к этому не приспособлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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