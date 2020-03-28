Коронавирус в России, последние новости на 28 марта 2020: глава Минздрава РФ вышел в TikTok "Комсомолки", россияне определились с маршрутом летнего отпуска

Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 597 072. Число летальных исходов - 27 360. Между тем, 131 698 человек смогли победить болезнь и выписаны из больниц здоровыми.

В России за все время выявлено 1036 случаев заболевания. За последние сутки выявили 196 новых случаев. Согласно данным сайта стопкоронавирус, зафиксировано три летальных случая, 45 человек выздоровело.

Сообщаем последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него в России на утро 28 марта 2020 года.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко провел эфир в TikTok "Комсомольской правды", где поговорил о коронавирусе.

- Не нужно собираться в группы, чтобы вместе проводить время. Это очень важно. Практика закрытия школ на карантин во время эпидемий гриппа показывает: разрыв социальных контактов точно помогает затормозить распространение болезни. Так что наша задача сейчас – взять режим тишины, - заявил он в интервью KP.RU.

Грядущая неделя будет в РФ официально выходной. Но специалисты уже задаются вопросом - нужны ли будут такие меры еще для победы над болезнью.

Обозреватель «Комсомолки» Владимир Ворсобин отправился в глушь, под Саратов, в уездный город Балашов, чтоб увидеть — чем живет настоящая Россия, отправленная на карантин.

Накануне вечером стало известно о гибели четвертого человека, больного коронавирусом. Это - 56-летняя женщина. В больницу ее привезли с пневмонией. Ранее она болела онкологией, у нее было удалено одно легкое.

«Женщина умерла от дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», - рассказали в оперативном штабе.

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу официально опроверг информацию о том, что для машин экстренных служб будут выдавать спецпропуска.

«Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной, - заявили в Оперативном штабе. - Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений. Просим доверять только официальным источникам информации mos.ru/covid-19».

Минздрав выпустил обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Выяснилось, что коронавирус может передаваться через продукты и при разговоре на расстоянии ближе 2 метров. Подробнее документ изучила наш обозреватель.

На фоне распространения коронавируса стало известно, что в России мало кто хочет ехать зарубеж. Согласно данным опроса, 32% проведут летний отдых в деревне или на даче, 24% - поедут кататься по России, а 15% - дома. 10% рассчитывают уехать в лес или глухие места, где просто нет людей.

А вот заболевший коронавирусом Лев Лещенко воссоединился со своей супругой в больнице. "Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали. Мы вместе", - призналась его жена.

В это же время, стало известно о том, что коронавирусом заболел солист "Рамштайн" Тилль Линдеманн. И Светлана Лобода уже отреагировала на эту новость.

- Еще до объявления пандемии я отменила все встречи, выступления и любые контакты, уйдя в самоизоляцию с дочками и няней, - говорит Светлана. - И я призываю всех моих поклонников последовать моему примеру. Мы несем ответственность друг за друга. Это нужно понимать. Давайте беречь друг друга, пожалуйста.

Вскоре же стало известно, что результат теста Линдеманна - отрицательный.