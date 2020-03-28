Карантин из-за коронавируса для домашних животных - тоже стресс: как облегчить жизнь нашим питомцам

Для большинства не секрет, что во время совместных отпусков или «длинных» праздников часто растет количество случаев семейного насилия, а после — число разводов. Для многих пар длительное совместное времяпрепровождение становится той соломинкой, которая ломает хребет проблемным отношениям. Пока они видятся пару-тройку часов в день, они друг друга еще как-то терпят. Сейчас же, когда многие работают удаленно или просто сидят дома в карантине, привычные два-три часа растянулись на сутки…

Финские зоозащитники столкнулись с нестандартной проблемой, которую в суматохе многие просто не замечают. Оказывается, стресс от избыточного времени вместе испытывают не только люди, но и домашние звери.

Да, пушистые и не очень питомцы живут по графику, в котором хозяева регулярно уходят на полдня. Животное временно остается в одиночестве и живет своей тайной жизнью. Теперь же люди сидят по домам и привычный распорядок ломается. Если для одних зверей круглосуточное нахождение в одной квартире с хозяином — это просто праздник какой-то, то другие от него натурально звереют.

На карантине не только ваш кот, но и вы теперь - домосед.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как облегчить жизнь домашним питомцам? Финские ученые дают несколько рекомендаций.

Во-первых, необходимо отслеживать типичные признаки стресса: беспокойство, отсутствие аппетита, тяжелое дыхание у собак и кошек, попытки спрятаться подальше.

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Во-вторых, с животным надо общаться: оно не понимает, почему вы дома, а с ним не играете.

В-третьих, сохраняйте привычный распорядок дня и не лезьте к животному, если оно очевидно того не хочет.

В-четвертых, ближе к концу карантина почаще выходите из дома. Готовьте питомца к тому, что ему скоро снова придется регулярно бывать в одиночестве.

В-пятых, четвертый пункт особенно важен, если вы завели животное только что. Когда жизнь вернется в привычное русло, для него ваши регулярные походы на работу могут стать сильным стрессом. Приучайте его к временному одиночеству заранее.

Животное не понимает: почему вы дома, но с ним не играете.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МНЕНИЕ

Каждый час просмотра сериала во время удаленки - ступенька к увольнению

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ

А сейчас я побуду злобным капитаном очевидность и испорчу вам праздник от бесплатных онлайн-сервисов. Я с огромным уважением ко всем онлайн кинотеатрам, операм, музеям и обучающим курсам, кто в дни карантина открыл бесплатный доступ для пользователей. И сама на мет.опера онлайн подсела. (подробности)

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