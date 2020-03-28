2020-03-28T11:31:51+03:00
В мире

Карантин из-за коронавируса для домашних животных - тоже стресс: как облегчить жизнь нашим питомцам

Финские зоозащитники дали рекомендации тем, у кого есть питомцы [видео]
Алексей ВАРЕНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Домашние питомцы тоже страдают от вынужденного карантина.Домашние питомцы тоже страдают от вынужденного карантина.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Для большинства не секрет, что во время совместных отпусков или «длинных» праздников часто растет количество случаев семейного насилия, а после — число разводов. Для многих пар длительное совместное времяпрепровождение становится той соломинкой, которая ломает хребет проблемным отношениям. Пока они видятся пару-тройку часов в день, они друг друга еще как-то терпят. Сейчас же, когда многие работают удаленно или просто сидят дома в карантине, привычные два-три часа растянулись на сутки…

Финские зоозащитники столкнулись с нестандартной проблемой, которую в суматохе многие просто не замечают. Оказывается, стресс от избыточного времени вместе испытывают не только люди, но и домашние звери.

Да, пушистые и не очень питомцы живут по графику, в котором хозяева регулярно уходят на полдня. Животное временно остается в одиночестве и живет своей тайной жизнью. Теперь же люди сидят по домам и привычный распорядок ломается. Если для одних зверей круглосуточное нахождение в одной квартире с хозяином — это просто праздник какой-то, то другие от него натурально звереют.

На карантине не только ваш кот, но и вы теперь - домосед. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На карантине не только ваш кот, но и вы теперь - домосед.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как облегчить жизнь домашним питомцам? Финские ученые дают несколько рекомендаций.

Во-первых, необходимо отслеживать типичные признаки стресса: беспокойство, отсутствие аппетита, тяжелое дыхание у собак и кошек, попытки спрятаться подальше.

Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

Во-вторых, с животным надо общаться: оно не понимает, почему вы дома, а с ним не играете.

В-третьих, сохраняйте привычный распорядок дня и не лезьте к животному, если оно очевидно того не хочет.

В-четвертых, ближе к концу карантина почаще выходите из дома. Готовьте питомца к тому, что ему скоро снова придется регулярно бывать в одиночестве.

В-пятых, четвертый пункт особенно важен, если вы завели животное только что. Когда жизнь вернется в привычное русло, для него ваши регулярные походы на работу могут стать сильным стрессом. Приучайте его к временному одиночеству заранее.

Животное не понимает: почему вы дома, но с ним не играете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Животное не понимает: почему вы дома, но с ним не играете.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МНЕНИЕ

Каждый час просмотра сериала во время удаленки - ступенька к увольнению

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ

А сейчас я побуду злобным капитаном очевидность и испорчу вам праздник от бесплатных онлайн-сервисов. Я с огромным уважением ко всем онлайн кинотеатрам, операм, музеям и обучающим курсам, кто в дни карантина открыл бесплатный доступ для пользователей. И сама на мет.опера онлайн подсела. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плюсы удаленки из-за коронавируса: утром в понедельник в Москве вместо традиционных 8-ми бальных пробок - четверочка!

С понедельника, 16 марта, сотни московских офисов перешли на режим удалённой работы. Бухгалтера, айтишники, менеджеры и даже журналисты теперь работают из дома. Многие школьники тоже остались дома. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-президент Лех Валенса: С военной точки зрения размещать американские войска в Польше нет смысла
Для тех, кто устал от новостей про коронавирус, kp.ru взяла интервью у одного из отцов европейской демократии — о Второй мировой войне и русско-польских проблемах
Новости 24
Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались
В Москве состоится Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»
В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса
Коммунальные услуги в России подорожали на 4,2%
Коронавирус подтвердился у школьника из Костромы
Пресс-служба правительства не комментирует возможность остановки поездов и самолетов в России
Власти Москвы накажут пенсионеров за нарушения режима самоизоляции
Более 20 тысяч человек могут ввезти коронавирус в Россию
Кремлевские врачи рассказали, как защититься от коронавируса
В Оренбурге умер мужчина с диагнозом коронавирус
Банки предложили "дедушкину оговорку" к новому налогу на доходы по вкладам
На горе в Швейцарии появилась огромная световая инсталляция "Оставайтесь дома"
Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину
Метро китайского Уханя заработало спустя два месяца карантина
Газманова ужаснули кадры с вечеринки, на которой были Лещенко и Николаев
Во всех регионах России вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом
В США возникли отрицательные цены на нефть: покупателям доплачивают
В бундестаге осудили США за санкции во время пандемии коронавируса
Эпидемиолог назвал сроки наступления пика распространения коронавируса в России
В США возникла острая нехватка золота из-за коронавируса
Умер исследователь русского языка Виталий Костомаров
Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми из-за коронавируса
Производитель спутников OneWeb объявил о своём банкротстве
Тысячи украинцев стоят в очереди у границы перед её полным закрытием
Захарова высмеяла фейк о львах и тиграх, противостоящих коронавирусу в России
Украина в течение 15 дней получит от МВФ быстрый транш на $2 миллиарда
Немецкий экономист: Германия выдержит только два месяца карантина
Кремль присоединится к акции "Час Земли"