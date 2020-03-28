2020-03-28T13:43:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны РФ: Строительство многофункциональных военных медцентров ведется с опережением графика

Для них уже формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года.Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года.
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Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года. Об этом заявили в Минобороны России.

Также, с опережением графика, по данным ведомства, идет строительство всех 16-ти медицинских центров: "в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники". Беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведется от Калининграда до Камчатки.

- Работы развернуты на строительных площадках в круглосуточном режиме в три смены. На сегодняшний день на всех объектах строительства завершена заливка фундаментов, осуществляется переход к монтажу зданий. На объектах задействовано более 3,5 тысяч специалистов и 800 единиц техники, - заявил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе селекторного совещания, которое состоялось накануне в здании военного ведомства.

Напомним, в целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки военным строителям предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Каждый такой центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Для будущих центров уже формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

- Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения, - отметил Тимур Иванов.

Минобороны России по всей стране строит 16 инфекционных медцентров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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