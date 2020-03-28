Карен Шахназаров: После пандемии коронавируса мир изменится однозначно. От нас зависит, каким он будет

- Карен Георгиевич, вы из дома не выходите?

- Как не выхожу? А я же отношусь к управленческому персоналу.

- А сотрудники «Мосфильма»?

- Те сотрудники, которые не обеспечивают жизнедеятельность студии, отправляются домой, им объявлена нерабочая неделя.

- Вы будете им все равно это оплачивать?

- Да, естественно. Они будут получать зарплату. А те, кто необходим на рабочем месте, включая и руководство, будут работать.

- Вы в маске ходите?

- Нет, я не в маске. А что, предписано в маске ходить?

- Если много народу. А вы же со множеством народу общаетесь?

- На самом деле народу-то особенно нету.

- У вас сейчас (на студии) кино не снимается?

- Конечно, у нас некоторые подразделения полностью прекратили работу. Например, часть павильонов будут убирать. Но не все. У нас же телепрограммы снимают, тот же «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Их мы не можем остановить. Поэтому какие-то павильоны будут работать.

- А картины приостановили?

- Да, большинство. Остановлена выдача костюмов - фильмы же не все в студийных павильонах снимаются. Люди, может, на натуре работают.

- Мы все говорим про страны по отдельности: США, Италия, Китай, Россия.

А с телеэкрана Карен Георгиевич Шахназаров так вот взял и нарисовал нам всю режиссуру болезни, про весь земной шар.

- Заметьте, я при этом отметил, что это не бубонная чума и не черная оспа, не холера. Я думаю, нельзя запугивать людей до такой степени, что они теряют вообще голову. Мне кажется, с этим имеется некий такой перебор… Может, надо людей дисциплинировать. Но не надо отнимать надежду. Мы знаем, что большая часть людей выздоравливает. Гораздо бОльшая часть. Вот пишут: заразилось столько-то, умерло столько-то. Для многих простых людей – у них просто ощущение катастрофы. Я не думаю, что это хорошее дело.

- Но вы тоже пуганули у Соловьева. Чего-то страшновато стало…

- Для людей, прошедших Советский Союз, ничего в этом такого нет. Я имею в виду, что вот эти ограничения нас не пугают. В СССР шмоток не было, с туалетной бумагой перебои были. Ничего, жили же. Кафе, ресторанов, вы же помните, тоже особо не посещали…

- Мы вообще в подъезде выпивали. Вы-то в Москве жили.

- И в Москве в подъездах выпивали. Бутылку портвейна купишь.. Мы пришли к тому состоянию, в котором жил советский человек. И жил неплохо. Советские люди не ездили по заграницам.

- А что будет дальше с коронавирусом, со страной, с нами? Каков ваш режиссерский сценарий?

- Я не знаю насчет коронавируса. Меня пугает больше всего то, что порой выступают вирусологи, и никто не может понять этих речей. Кроме того, что давайте все запремся дома, и вроде само собой все пройдет. А с точки зрения того, как движется наша экономическая ситуация, она может быть гораздо более хреновой, чем вирус. Она может привести к очень серьезным последствиям…

- Духу, рассудка, терпения нам хватит, чтобы нормально пережить все это?

- За себя могу сказать: мне-то хватит. Наверное, и вам хватит. Я думаю, тем, у кого советская закваска. Она в этом смысле работает. Но сейчас выросло другое поколение, полное нарциссизма. Мне кажется, оно может быть совсем не готово ко всяким катаклизмам. На мой взгляд, это достаточно мягкое испытание. Это же не сравнить с тем, что наши родители пережили. Войну. Насколько это, выросшее в гедонистическом мире, поколение готово к подобным трудностям, не могу сказать.

- А что будет после пандемии в мире?

- У него (мира) две возможности: либо стать более социалистическим, либо … более нацистским. По любому - что такое социализм? Рыночный, не рыночный, неважно. Это большое участие общества, государства в экономике и во всей жизни. Это в большой степени будет поражение либеральной идеи, которая объявляет индивидуализм главным двигателем. Вообще-то выигрывает страна, которая строит социализм. Рыночной, но социализм.

- Это какая страна?

- Китай! Он же объявил, что строит коммунистическое общество. Это официально на последнем съезде (Компартии Китая) Си Цзиньпин сказал. Вот парадокс истории. Именно они-то пока выигрывают во всей этой ситуации.

Но есть другой вариант. Может измениться и к худшему Если будут какие-то потрясения экономические мощные, а они могут быть, то социализму есть известная альтернатива – это нацизм.

Но я думаю, что главное – не пугать ни себя, ни людей. Я думаю, что мир изменится однозначно после этой эпидемии. Он может измениться к лучшему. Если разум возобладает, будут сделаны выводы, которые помогут выстраивать наш мир гораздо более человечным, безопасным. Мир взаимопомощи. Все зависит от нас. Все в руках людей.

- Согласен. Давайте все вместе постараемся, чтобы мир изменялся только к лучшему.