2020-03-29T00:31:43+03:00
Политика

Жесткий карантин принесёт голод и безработицу? Может, это страшнее коронавируса?

Известный публицист Олег Кашин поразмышлял, как меры борьбы с опасной заразой могут похоронить всю экономику
Роман ГОЛОВАНОВ
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Многие бизнесмены уже готовятся хоронить собственные кафешки и магазинчикиМногие бизнесмены уже готовятся хоронить собственные кафешки и магазинчикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Многие бизнесмены уже готовятся хоронить собственные кафешки и магазинчики. Ну, или сокращать персонал. А это принесёт безработицу и отсутствие денег. Известный публицист Олег Кашин поразмышлял, что страшнее - коронавирус или карантин.

ВМЕСТО КУРИЦЫ - ГРЕЧКА. ВМЕСТО КУРОРТА - ДАЧА.

— Олег, мы понимаем всех, кто сейчас переживает за свое здоровье и закрывает квартиру на амбарный замок. Ну чтобы ни один гадский коронавирус не пробрался. Но есть и другой ужас. Он, наверно, пострашнее всех вирусов будет. Это экономические последствия карантина. Как вы думаете, чем они для нас обернутся?

— Оптимиста в вас выдает будущее время в вопросе. Здесь уже уместно прошедшее — чем обернулся карантин, что уже произошло. Понятно, что нормальный человек не живет на биржах, не следит за макроэкономическими показателями и беспокоится прежде всего о себе и о своей семье. Это нормально и правильно. И вот пусть каждый такой человек вспомнит, как он жил месяц назад. Потребительские привычки, запросы, планы. Не важно, о чем речь — об отпуске на Мальдивах, об ужине в забегаловке или о покупке какой-нибудь курицы на ужин. Что вы делали месяц назад и как это отличается от того, что вы делаете сегодня?

Отпуск сорвался. Вместо курицы купили несколько килограммов гречки. Выходные проводите дома. Перемены пока в мелочах, правда же? Но имейте в виду, что перемены в мелочах произошли у нескольких миллиардов человек во всех странах. То есть никто не едет на курорт (и хозяин отеля пытается распродать, допустим, мебель, чтобы расплатиться с долгами), в забегаловку никто не ходит, и она на время закрылась, производители гречки, как уже заявила ФАС, устроили картельный сговор. Это первые дни карантина, и уже такой всемирный стресс. А сколько еще дней впереди? Домыслить масштабы будущих перемен несложно — они огромны, ничего подобного ныне живущее поколение не видело.

— Некоторые предприниматели говорят так: «Мы отсидимся дома и выйдем из квартир на пепелище экономики». Можно сказать, что на наших глазах происходит всемирное убийство экономики?

— Можно сказать, что убийство, можно — что самоубийство. Или что это разрубается гордиев узел, то есть скопилось столько противоречий и проблем, что обычными способами их уже не преодолеешь. В этом смысле перед нами аттракцион небывалого гуманизма — до сих пор такие узлы рубились мировыми войнами. А сейчас всего лишь карантин.

«Отсидеться» — это, конечно, утопия, да и странно говорить о планах на, вероятно, не очень близкое будущее сейчас, когда все только начинается. Не время думать о послекризисной жизни, когда еще не придумана кризисная. Победит тот, кто придумает ее первым, а пока все почему-то живут докоронавирусными привычками. Пожалуй, это пугает больше всего.

Уже в первые дни карантина экономика испытывает сильнейший стресс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в первые дни карантина экономика испытывает сильнейший стрессФото: Юлия ПЫХАЛОВА

КИТАЙ НАМ НЕ ПРИМЕР. А БИЗНЕС УМРЕТ!

— Тоже интересный факт. Китай стал выходит из затворничества и карантина, когда пришли официальные цифры по экономическим падениям. И оно сравнимо, если бы в стране шла кровавая настоящая война. Можно сказать, если мы пойдем по этому пути, то голодом мы заморим больше людей, чем погибло бы от вируса?

— Карантин, безусловно — аварийная мера, которая вечной и даже просто долгой быть не может. Но брать пример с китайцев, у которых миллиардом человек больше, миллиардом меньше, все-таки не стоит — свой ресурс в этом смысле Россия израсходовала 75 лет назад, новых «сибирских дивизий» у нас нет. Наверное, ужаснее было бы, если бы происходящее касалось только России, но сегодня она — всего лишь одна из множества стран, оказавшихся в этом положении. И все-таки не самая слабая, не самая нищая, не самая маленькая страна. Ей, конечно, никто не помешает первой пойти за Китаем и спасать экономику ценой неизбежных коронавирусных потерь, но зачем рваться вперед в этой дьявольской игре? Даже понять, до какой степени все серьезно — это тоже долгий процесс. Сейчас, по крайней мере, не видно, чтобы понимание было всеобщим. А без него никто не придумает, что делать дальше.

— Нам уже пообещали в Правительстве России, что лекарства от коронавируса не создадут еще примерно 11 месяцев. Что будет с русским бизнесом, если на это время всех перекинуть на удаленку и карантин?

— Что будет с бизнесом — он умрет. Но когда плохо вообще всем, это совсем не то же самое, если плохо кому-то одному. В этом году в моду вошло слово «обнуление» — вот, наверное, надо на него ориентироваться и здесь. Все обнуляются, и дальше надо будет заново двигаться вперед, в том числе не повторяя прежних ошибок.

— Уже сейчас многие мои знакомые остались без работы. Например, один из товарищей был гидом по Святой земле. Израиль закрыт. Другая девушка владела салоном красоты. И клиентов нет — женщины дома красят ноготки. Еще один товарищ продавал светильники. Клиентов практически нет. Какие проблемы наших предпринимателей вскрыл этот ужас?

— Может быть, зависимость от клиентов, потребителей? Правда, странно называть такую зависимость проблемой — да, потребительский бизнес существует для людей, и когда людям не до покупок и не до услуг, логично, что и бизнесу плохо. Понятно, что нет повода идеализировать наших предпринимателей, но я бы сказал, что нынешняя беда списывает и все их прежние ошибки и недоработки. Да, наверное, могли бы работать и лучше, но сейчас-то уж чего об этом. Все по одну линию фронта. Повторю — сейчас важно это понять, все остальное придет за пониманием.

БЕЗ РАБОТЫ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ КАЖДЫЙ

— Многие думают, что это касается только буржуев и торгашей. Но ведь они создают рабочие места. Многие могут остаться без работы?

Главного буржуя и главного торгаша в России зовут - государство. Интуитивно мы отделяем его от частного рынка, но на самом деле оно такой же бизнесмен, как и частники. Вы едете по трассе, вот заправка частная, а вот заправка государственная. Найдите десять отличий. И девушка, которая наливает вам кофе, пока вы заправляете бак — она кто, торгаш или госслужащий, бюджетник? Как вы для себя проводите эту грань? Без работы может остаться каждый. Даже, не побоюсь этого слова, полицейский.

Олег Кашин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Краснова

Олег Кашин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Краснова

— Как нам из этого выбираться? Ведь если карантин продлят, люди начнут его нарушать, чтобы выжить.

— Я бы не стал этого бояться. То есть да, один нарушает, другой его ловит, как в фильме «Берегись автомобиля» — такая вечная война, вечное движение, которое никогда не замрет. Методом проб и ошибок выстроится баланс между мором и экономическим крахом. И если он будет всех устраивать, то и в основу послекарантинной жизни тоже ляжет он. Та же самая удаленка, которую до сих пор считали как бы не вполне работой старомодные менеджеры старшего поколения — наверное, для многих она уже станет форматом работы на всю жизнь. И это только самый наглядный пример, так-то их много.

КУРЬЕРЫ ДОЛГО ЕЗДИТЬ НЕ БУДУТ

— Вот мы говорим, что единственный способ спастись — уйти на изоляцию. Но где вероятность, что ты не подхватишь заразу от курьера, который привез тебе пиццу домой. Или в очереди в магазине, когда ты выбрался за продуктами. Ведь карантин — это тоже не спасение?

— Что-то мне подсказывает, что курьеры очень долго ездить не будут — в Лондоне по итогам первой недели карантина курьеров стало гораздо меньше, и число компаний, поставляющих свои товары домой, уменьшается на глазах. А это только первая неделя. А так — ну да, пока у людей есть потребность в еде, об абсолютной изоляции речи быть не может. Но это и так было понятно, чему вы удивляетесь?

— Как нас поменяет вся это заварушка с коронавирусом? Что изменится в мире? Это же Стругацкие какие-то получаются.

Стругацкие это не ругательство, давайте так. Хотя кому Стругацкие, а кому и Евангелие. Кто не переживал катастрофу, тот не всегда ценит простые человеческие радости, принимает их как должное. Давайте исходить из того, что по итогам переживаемой сейчас беды человечество станет добрее и ответственнее, станет лучше. Перемены в этом направлении давно назрели.

ВАЖНО!

Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru.

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