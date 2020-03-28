Коронавирус в Италии: число умерших превысило 10 тысяч человек, а футболисты "Ювентуса" соглашаются на понижение зарплат

Коронавирус в Италии обретает все больший размах. Число заболевших в стране побило рекорды Китая и превысило 92 тысячи. Благополучно преодолеть болезнь, по данным на 28 марта, смогли 12 384 человека, умерли - более 10 тысяч человек.

Болезнь не щадит никого - положительными результаты тестов оказались у губернатора Пьемонта Альберто Чирио и у губернатора региона Лацио Никола Дзингаретти.

Из-за пандемии спортсмены одного из самых старых итальянских профессиональных футбольных клубов «Ювентуса» вынуждены соглашаться на понижение своих зарплат. Причиной этому стала приостановка Чемпионата Италии в связи с активным распространением коронавируса. Игры не будут проводиться минимум до 3 мая 2020 года.

Сообщается, что годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В результате договоренности клуб "Ювентус" сможет сэкономить порядка 90 миллионов евро за сезон-2019/20, пишет ТАСС.

Пока одни готовы бороться за лучшие места в турнирной таблице, другие - спасают жизни. Спасают и сами заражаются. Порядка 10% от общего числа инфицированных в Италии - врачи. Всего в стране от covid-19 скончался 51 медицинский работник.

Кстати, итальянские ученые считают, что создать смертельный вирус в лабораторных условиях нереально. Высший совет здравоохранения Италии назвал подобные предположения фантастическими.

- У нас есть совершенно неопровержимые указания на то, что невозможно произвести 2019-nCov в лаборатории. Любые подобные предположения не имеют никакой научной базы, - заявила глава консультативного органа Минздрава Франко Локателли.