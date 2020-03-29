Леонид Рошаль и Геннадий Онищенко: Не зовите к себе гостей и сами не ходите в гости!

В эти выходные Радио "Комсомольская правда" предоставило свои микрофоны самым известным врачам и общественным деятелям, которые призывают россиян оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Публикуем фрагменты обращений двух таких докторов...

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты:

-...Здравствуйте, дорогие друзья! Я - доктор Рошаль. Мой совет - не выходить из дома. Мой совет - не приглашать к себе гостей. Мой совет - не ходить в гости... Слушайте Радио "Комсомольская правда".

Леонид Рошаль призвал россиян не ходить в гости и оставаться дома 00:00 00:00

Геннадий Онищенко, академик РАМН, доктор медицинских наук:

- Дорогие москвичи, дорогие россияне! Прежде всего - прошу вас в эти выходные отказаться от визитов к друзьям и даже к близким, а также не приглашать их к себе домой - отложите это приятное общение до лучших времён.

Геннадий Онищенко призывает россиян сидеть дома 00:00 00:00

А потом - у нас наступает неделя, которая, по решению президента и правительства, объявлена нерабочей, когда мы должны все быть дома, чтобы уменьшить общение, чтобы снизить и затруднить возможность передачи коронавирусной инфекции, которая, в том числе, сегодня начала регистрироваться и в нашей стране.

Геннадий Онищенко, академик РАМН, доктор медицинских наукФото: Евгения ГУСЕВА

Но главное, на что мы должны обратить внимание, - это беречь наших старших. Они болеют более тяжело. И поэтому для них нужно создать особые условия. Надо помогать им в быту, чтобы они меньше общались в магазинах, на улицах. Мы должны обеспечить для них возможность, чтобы они не испытывали никаких трудностей. Чтобы они активно занимались зарядкой, физической активностью, находясь и дома. Потому что для них режим спокойствия может сыграть не самую лучшую роль.

Что касается детей, - нужно будет уделить внимание и им. И своим примером, своим тщательным соблюдением гигиенических требований показать ребятишкам, как нужно противостоять этой инфекции.

Я думаю, что мы, по завершению этой нерабочей недели, при условии соблюдения всех требований, которые нас не обременяют, но при этом надежно защищают от возможности заражения коронавирусной инфекцией, - выйдем со снижающимся числом показателей регистрации заболевания.

Всем вам здоровья, счастливых дней отдыха. И всего самого доброго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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