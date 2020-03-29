2020-03-29T12:23:04+03:00
Общество

Не будьте, черт побери, эгоистами! Сидите дома

Журналист Ирина Бобкова рассказала, как ее лечат и как не подцепить заразу
Ирина БОБКОВА
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Журналист Ирина Бобкова лечится от коронавирусаЖурналист Ирина Бобкова лечится от коронавирусаФото: Личный архив героя публикации
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Меня тут многие спрашивают в личку и в ватсап, как меня лечат от коронавируса. Даже радио звонило, но попало на капельницу, и помочь коллегам не удалось - у меня хрупкие вены, и нужно постоянно следить, чтобы лекарство не полилось фонтаном назад, не раздуло руку, вовремя подкрутить колесико, чтобы не пустить воздух перед следующим флаконом... А я в этом деле, как выяснилось, далеко не Гай Юлий Цезарь. Поэтому пи-и-ишу.

Друзья, от коронавируса меня не лечат, потому что лечения от него нет. С ним должен справиться иммунитет. Как, собственно, при любом вирусе. Меня лечат от пневмонии, потому что мой иммунитет удара не выдержал. Лечат большим количеством антибиотиков всех видов приема - от таблеток до внутривенных и прямовзадничных инъекций. Их названия вам ни к чему. Если, не дай бог, у вас будет осложнение короновирусной инфекции в виде пневмонии, вам подберут антибиотики индивидуально, с помощью анализов.

Много читаю в сетях о том, что вирус, мол, совсем не страшен, не страшнее гриппа, потому что опасен только для стариков и хроников. И, мол, вообще, «быстрей бы переболеть». Последнее даже комментировать не буду, что касается групп риска - да, это так. Старики и хроники, плюс люди с аутоиммунными заболеваниями. Но я бы добавила сюда ещё одну категорию, опираясь уже на свой печальный опыт. Если вы переболели любым вирусом этой зимой, особенно в феврале-начале марта - вы в группе риска и в очереди на осложнения. Мне, кто не знает, 38 лет, и из хронического в наличии только тонзиллит в стадии ремиссии (сломанный позвоночник считать не будем). Я полтора года регулярно занимаюсь спортом и подавила этим в корне уже не одну подступающую заразу. Но в феврале перенесла довольно сильную и неприятную простуду на ногах, которая перешла в бронхит. И на это-то все, как я понимаю, говно и налипло. Поэтому прежде чем бить себя пяткой в грудь, подумайте: вы точно уверены, что неуязвимы? Да-да, я про те самые сопли в прошлом месяце, или тот легкий субфебрильный тремор, или накопившуюся усталость - никто не знает, где у этой бочки дырка.

Сейчас ещё более неприятное скажу: пухлые граждане, подумайте о том, как вы с лишним весом будете дышать в случае осложнений. Доходяги, прикиньте, сколько раз вы будете рисковать свалиться в обморок при диагностике легких в случае осложнений (меня врач прислоняла к кровати и страховала всю первую неделю). Поэтому давайте не играть в подростковое «все умрут, а я останусь». Не жалко себя - пожалейте других.

Вчера пожилая медсестра на вечерней капельнице сказала одну интересную вещь. Корона опасна даже не процентом осложнений. А тем, что она распространяется практически как ветрянка. Помните, как изолируют больных ветрянкой? Если вы знаете, что ветрянкой не болели, пойдёте общаться с таким больным? Если да, дальше можете не читать - вам ничего не поможет.

Не знаю, насколько это сравнение стопроцентно, но лично меня проняло.

По поводу масок. Криков о том, что они-де не помогают, тоже много. Большинство вопящих просто не желает доставлять себе дискомфорт сопения в тряпочку. Но мне хочется спросить: вы точно в данном вопросе умнее врачей? Здесь весь медперсонал ходит не то чтобы в одной - некоторые по две маски сразу для надежности надевают. И дело не в инструкциях. Они-то видят, с чем столкнулся наш хрупкий мир.

Да, обычные маски не панацея. Да, есть какие-то проценты надежности. Да, лучше респиратор с какими-то там сериями и цифрами в названиях. Ещё лучше - скафандр. Как у Амстронга или хотя бы как у Путина. Но представьте себе, что вы на пляжике в одних трусах, красивые и беззащитные. Резко холодает. Вам предлагают штаны и майку. Вы их отвергнете с негодованием, потому что вам нужно по погоде пальто? Или все-таки прикроете неглиже и зашевелите конечностями, чтобы увеличить шанс не простудиться? Если ваш выбор - только пальто или ничего, то я восхищаюсь вашей упертостью, ибо не понимаю, как вы до этого момента дочитали.

Дорогие мои, сидите дома. Я понимаю, что прекрасная погода, даже у меня за окошком птички поют. Но не будьте, черт побери, эгоистами! Наше отделение, к примеру, сейчас спешно переформируют целиком под коронавирусных больных, отправляя часть некоронованных пациентов по другим отделениям или выписывая. Медики ждут. Да, наверное, круто быстренько и легонько отболеть, получить иммунитет и спокойно жить дальше. Для большинства так и будет. Только не надо толкаться в этой очереди, опережая события, ведь чем меньше пациентов с осложнениями, тем больше шансов на максимально позитивный прогноз. Чем позже вы заболеете, тем больше медики будут знать, как это лечить или хотя бы сопровождать, как избежать осложнений и как защитить группы риска.

И вообще, самое время, пока вы здоровы, заняться этим самым своим здоровьем. Зарядочка там, закаливание, дыхательная гимнастика - помогает, кстати, в том числе при затрудненном дыхании.

Ну и помните: на случай печальки человечество придумало конфеты. Печеньки. Пииироженки! И апельсины. Мое ноу-хау - крошить шоколадку в овсяную кашу. Вштыривает на 2/3 шкалы щастья! Всем бобра, #снимитемнекорону

Источник: публикация в социальной сети.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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