Аналитика в доинтернетную эпоху, самоизоляция принца Эрнесто, чума чумой, а завтрак по расписанию, дядя пресвитер надел противогаз и непоколебимые вытрезвители

Публика усиленно обсуждает перспективы развития заразы, правильные и неправильные способы борьбы с ней, а также дальнейшие политические и хозяйственные перспективы. При этом отмечается роль интернета в интеллектуальной активности граждан. Иные полагают, что раньше такого не было.

Вряд ли это верно. Летом 1914 г., когда интернетов еще не водилось, бравый солдат Швейк в трактире "У чаши" смело и аргументированно рассуждал о мировой повестке. "Все у него выходило просто и ясно. "Может статься, что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу". Автор далее замечает: "Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал "У чаши", то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования". Впрочем, как и диванные а также радийные эксперты.

Эпидемия испанки в 1918 году.Фото: EAST NEWS

То же было и в октябре 1941 г. Профессор П. Г. Богатырев (тот самый, что переводил "Швейка" на русский) явился тогда к И. Г. Эренбургу в чрезвычайно воодушевленном виде и сообщил, что Москва спасена. И объяснил: "Я ехал к вам, и кто-то - не просто, а военный - сказал, что армия Гудерьяна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят". Богатырев решил, что Гудерьян – армянин.

Так что напасти меняются, а глубина анализа остается неизменной.

Равно как и отвага мастеров культуры. Американско-украинская продюсерка А. Ю. Крутая устроила пышный праздник, куда собрались все знаменитые певцы, а также артисты –

"Чертог сиял. Гремели хором

Певцы при звуке флейт и лир.

Крутая голосом и взором

Свой пышный оживляла пир".

Полицейские Сиэтла во время эпидемии испанкиФото: EAST NEWS

Однако, далее получилось по Эдгару По. Имеется в виду новелла про принца Эрнесто (тут, очевидно, намек на генерального директора 1 канала К. Л. Эрнста, главного покровителя певцов), который произвел самоизоляцию и предался веселью, после чего в место самоизоляции, словно тать в нощи, прокралась зараза. Так кончился пир их бедою. То же случилось и с крутыми гостями. Вернувшись с побывки в США и отметив, что в Багдаде, т. е. в Майами все спокойно, певец Л. В. Лещенко в соответствии с рекомендацией древнегреческого поэта "Запершись в дому, не плачь", сразу отправился с корабля на бал, принеся инфекцию. Артисты в ужасе бежали, но было поздно.

Впрочем, мастера культуры, избежавшие рокового пира, продолжают сохранять присутствие духа –

"Ты же артист, а это значит,

Что не страшны тебе ни горе, ни беда!

Ведь ты богема, а она не плачет,

И не теряет бодрость духа никогда!".

Певец Лев Лещенко заразился коронавирусом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не потеряла ее и продюсер Я. А. Рудковская, в соответствии с принципом "Чума чумой, а завтрак по расписанию", опубликовавшая в интернете под рубрикой "Мои завтраки" картинку в жанре "Книги о вкусной и здоровой пище" -- запеканку со свежей малиной, клубнику, виноград и различные прочие плоды. Какая-то несознательная гражданка усомнилась, уместно ли в нынешнее время похваляться своими вкусными завтраками, но Я. А. Рудковская и ее адепты подвергли гражданку прогрессивному ипатьевскому методу, и та покаялась: "Яна, милая, простите, что задела Ваши чувства. Просто, увидев отборные ягоды и фрукты не по сезону, дорогой букет, я ошибочно приняла это за пир".

С одной стороны, конечно, кушаю и буду кушать, с другой стороны, прежде в условиях чумы или войны принято было наслаждаться в тайне. Вряд ли в трудное время Л. О. Утесов или К. И. Шульженко питались исключительно по карточной норме, наверное бывали в их тогдашней жизни и гастрономические радости, но ничего не известно про их публичную похвальбу тем, как они вкусно кушают. Более того – от такой похвальбы воздерживались даже члены сталинского политбюро – с их-то пайком. Тоталитарное, тяжелое было время.

rudkovskayaofficial Завтрак Яны Рудковской

Не только артисты, но и духовные особы стремятся ныне к порой причудливому самовыражению. В белом духовенстве подтвердился закон, открытый еще М. В. Ломоносовым – "Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет, то умножится в другом месте".

Прежде смелыми и даже соблазнительными речами и поступками славился о. Димитрий Смирнов. Затем, однако, он совершенно утих. То ли он имел одно виденье, непостижное уму, то ли священноначалие кротко указало ему, что наряду с усердием, разум тоже небесполезен. Но по закону Ломоносова-Лавуазье, тут же его место занял о. Андрей Ткачев, появившись на амвоне в полном священническом облачении и в противогазовой харе. Так он желал обличить маловерных.

Маловерные и даже некоторые верные скорее смутились, ибо картина, явленная харизматическим пастырем, напоминала старинную песню про то, как пролетарий подался в планетарий – "Бегут пионеры, бегут пенсионеры, а дядя пресвитер надел противогаз".

Конечно, харизма дышит где хочет, но именно в данном случае дыхание, а равно произнесение проповеди было несколько затруднено. Противогазовая харя экранировала пастырскую речь, и слова "Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь. Все эти гады нас замучили. Все эти телевизоры, вся эта нечисть проклятая" -- воспринимались с помехами.

Офисная работница во время пандемии испанки работает в марлевой повязке. Это было 100 лет назад.Фото: EAST NEWS

На фоне общего сумбура вместо музыки приятное впечатление производят правоверные магометане С. С. Султанов и Ш. Ю. Суралиев, непоколебимо продолжающие джихад против злодейки с наклейкой. Поскольку всякое время для вытрезвления благоприятно, они призвали М. В. Мишустина принять самые жесткие антиалкогольные меры в видах более эффективной борьбы с коронавирусом.

Конечно, это несколько отдает классическим "Дорогой Абрам (здесь – "дорогой Михаил"), наконец-то я нашел место и время написать тебе". С другой стороны, прелесть борцов с алкоголем (как, впрочем, и борцов с евреем) заключается в том, что они всегда знают, в чем корень зла – и при том всегда один и тот же.