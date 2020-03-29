Почему вирусологи в России получают в разы меньше, чем заштатные футболисты

Росстат подсчитал, какие зарплаты были у россиян в прошлом году. Итог — сплошное неравенство. Во-первых, по территориям. Если на Чукотке среднемесячный заработок составил 106,8 тыс. руб. (это самый высокий результат из регионов), то в Карачаево-Черкесии, например, где самые низкие зарплаты в стране, — 27 тыс. Расхождение - в 4 раза.

Еще сильнее расхождение по профессиям. Нефтяник, добывающий черное золото на сахалинском шельфе получает 350 тыс руб, а работники швейных фабрик в Костроме или Иваново, дай бог, двадцатку вытягивают. Тут расхождение почти в 20 раз!

Мы решили сами, без Росстата, выяснить, насколько отличаются зарплаты в разных профессиях. Запросили данные у ведущих порталов по трудоустройству. Увидели немало неожиданного. Востребованным врачам платят хорошо, например, хирургам, инфекционистам. Прилично стали получать научные работники — обошли таксистов и вплотную приблизились к персональным водителям. Но вот вирусологи, на которых сейчас вся надежда — у них выходит в разы меньше, средняя зарплата футболиста среднего клуба, причем, совсем не в премьер-лиге.

- В чем разница между инфекционистами и вирусологами? Первые — медики, а мы биологи. Проще говоря, инфекционист лечит, а мы разрабатываем и производим вакцины, - пояснила «КП» Александра Гамбарян, завлабораторией молекулярной биологии вирусов гриппа НИИ полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН. - Производственники получают побольше, чем в науке. И если у тебя степень, должность, стаж, заслуги, то в целом получается нормально. Но пока до этого дойдешь! Молодые сотрудники сразу после биофака МГУ получают 20-25 тысяч рублей в месяц. Хорошо если получит грант — основная часть этих денег уходит на научные изыскания, но и на зарплату что-то перепадет.

- И люди уходят из профессии?

- Нет, а куда идти, если ты столько лет этому учился и другого не умеешь? Проблема в другом. Молодежь несколько лет терпит, а как защитят кандидатскую по интересной теме, тут же уезжают на Запад. Сочувствую им — тяжело в 30 лет менять Родину...

ЭКСПЕРТ: САМЫЕ НЕДООЦЕНЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ — ЭТО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

- У нас очень недооценен интеллектуальный труд, - сказал «КП» заведующий лабораторией уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. - Это оказалось особенно заметно сейчас, во время эпидемии коронавируса. Мы увидели, что у нас не только врачей не хватает, но и наука в области вирусологии микробиологии не очень-то готова к этому оказалась, потому что она слабовато финансировалась. Если говорить о долговременном развитии страны, мы должны в первую очередь прибавить учителю, который формирует ребятам мозги и правильные жизненные установки. Потом работники вузов — это тоже квалифицированный труд, требующий профессиональных знаний.

Высшая школа очень пострадала, из-за низких зарплат ее многие хорошие преподаватели покинули, ушли на пенсию, а новые кадры из-за низкой престижности профессии не идут в вузовские преподаватели. И сейчас система в массе держится на тех, на ком, откровенно говоря, пожалуй, и не стоит держаться. И третье направление — наука, особенно, фундаментальная. Ее крайне мало финансировали — из-за того, что не дает быстрой отдачи. Это недальновидный подход. Чем характерен работник творческого туда? Он работает потому что ему это интересно. А деньги — это конечно, возможность нормально существовать, но и возможность ездить на семинары, симпозиумы, знать, что делается в мире по его направлению.

И очень недооценена культура — библиотекари, музейные работники. Если говорить о несправедливых доходах, то я бы не стал показывать на футболистов, артистов или блогеров. Зарплаты в этих сферах очень отличаются. Я бы обратил внимание торговлю, финансовые услуги и на круг топ-менеджеров — на те 10% населения страны, в руках которых сосредоточено 90% совокупного благосостояния всех российских домохозяйств.

КТО СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ

Зарплаты в России.

*Информация от источников в профессиональной среде