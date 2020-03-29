Как будут распределять награды в спортивных турнирах в России во время коронавируса

Спорт в России ушел на карантин. Отменены все соревнования, прерваны розыгрыши всех Лиг.

Карантин случился в самый неподходящий момент, когда большинство чемпионатов находились на финишной прямой. И руководство многих видов спорта встало перед вопросом – как определять чемпионов? Вручать ли медали, или вообще свернуть лавочку, не называя победителей и призеров. Все поступают по-разному. Большинство руководителей Лиг еще не определились, но кто-то уже подвел черту под этим укороченным сезоном.

Здесь мы вам предлагаем небольшой обзор того, как обстоят дела на сегодняшний день.

ВОЛЕЙБОЛ: НАГРАДЫ РАЗДАЛИ

Федерация волейбола России приняла решение раздать медали по итогам предварительного этапа. Таким образом, чемпионом у женщин спустя пять лет стало казанское «Динамо». Серебро завоевал «Локомотив», бронзу – «Уралочка».

«Поздравляем с победой всех казанских волейболисток и тренеров, администрацию клуба и болельщиков! Мы мощно провели этот сезон! Подтверждением чему служат 14 побед в «регулярке» – больше, чем у любой другой команды элитного дивизиона. При этом по ходу сезона казаночками уверенно и неоднократно были разбиты большинство основных соперников: «Локомотив» – трижды; московское «Динамо» – дважды. И лишь только одно гостевое поражение от «Уралочки» вызывает печаль… Однако с той ноябрьской неудачи в Екатеринбурге «Динамо-Казань» в этом сезоне не проигрывало больше ни разу! Благодаря чему образовалась победная серия аж из 21 матча! И это за всю историю клуба вторая по длине серия после 28-матчевого победного марафона в сезоне 2017/2018. Для нашего клуба этот чемпионский титул будет уже шестым. Предыдущая победа в чемпионате датируется сезоном 2014/2015. Таким образом, спустя пять лет Казань вновь стала «золотой»!», - радуются такому решению в казанском клубе.

А вот у мужчин впервые в своей истории чемпионство празднует новосибирский «Локомотив». Насколько легитимно такое решение – мнения разошлись, ведь большинство команд специально приберегают силы на плей-офф. Но послушаем победителей регулярного чемпионата. Вот что сказал Роман Станиславов, генеральный директор ВК "Локомотив" (Новосибирск):

- Да, мы – чемпионы этого сезона. Решение логичное и ожидаемое. Регулярный чемпионат хоть и не в полном объеме, но состоялся. Моя команда с первого тура занимала первое место, никогда не опускалась ниже. Сыграли мы со всеми ведущими командами по несколько раз, поэтому наше чемпионство объективно – решение президиума ВФВ оптимально. И вообще, лично я победителей регулярного чемпионата всегда ценил выше, чем победителя плей-офф. Многих задели высказывания некоторых товарищей, которые говорили, что нельзя определять чемпиона по "регулярке". Я думаю, будь они немного на других местах, говорили бы они по-другому. Здесь, к сожалению, присутствует субъективный подход. Но это понятно: свое, как говорится, ближе к телу. Но я вчера парням сказал: "если будет такое решение, вы – чемпионы". И для меня, и для болельщиков, и для самих ребят. Здесь у меня никаких сомнений нет», - приводит слова Станиславова официальный сайт «Локомотива».

Серебро по результатам регулярного первенства у волейболистов получает «Зенит-Казань», бронзу – «Кузбасс».

БАСКЕТБОЛ: У МУЖЧИН ЧЕМПИОНА НЕ БУДЕТ

«Единая лига ВТБ», в которой и определяется чемпион России среди мужских команд, решила вообще никого не награждать.

«Чемпион Лиги сезона 2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен. Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит РФБ», - говорится на официальном сайте Лиги.

Здесь вроде бы все ясно. Но подмосковные «Химки», сообщая об окончании чемпионата у себя на сайте напоминает, «что наша команда уверенно лидировала в сезоне ЕЛ ВТБ с показателями 18 побед в 19 матчах». Увы, забрать титул у ЦСКА вновь не получилось…

А вот у женщин решили вручить награды по результатам регулярного первенства. Чемпионками стали баскетболистки из Екатеринбурга, опередившие «Динамо» (Курск) на два очка.

«Для нашей команды этот титул стал рекордным - двенадцатым подряд (и 14-м в истории), - сообщается на сайте УГМК. - Напомним, в этом сезоне регулярный чемпионат российской Премьер-лиги прошел в три круга, по ходу которого действующий чемпион России и Евролиги УГМК выиграл все матчи, став единственной командой турнира, показавшей стопроцентный результат.»

Здесь, похоже, все объективно.

Баскетбол. Женщины. Премьер-лига. Итоговое положение

1. УГМК (Екатеринбург). 2. «Динамо» (Курск). 3. «Надежда» (Оренбургская область). 4. «Спарта энд К» (Видное). 5. «Енисей» (Красноярский край). 6. МБА (Москва). 7. «Динамо» (Новосибирская область). 8. «Спартак» (Ногинск). 9. «Динамо» (Москва).

ГАНДБОЛ: СОБИРАЮТСЯ ДОИГРАТЬ ЛЕТОМ

Решение об окончании сезона еще не принято. Федерация рассматривает «возможность проведения финальной стадии чемпионата России сезона-2019/20 в летний период с учетом проекта календаря европейских соревнований, представленного Европейской федерации гандбола».

ХОККЕЙ

Континентальная хоккейная лига на прошлой неделе сообщила, что приостанавливает розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля. Но, судя по всему, сезон также не будет доигран. Тем более, что три команды из восьми, вышедшие во второй раунд плей-офф, отказались продолжать играть.

Если в КХЛ решат вручать медали по результатам регулярного первенства, то чемпионом вновь станет ЦСКА.

ФУТБОЛ

Футбольный чемпионат тоже прерван до 10 апреля. Если же вручать медали сейчас, то золото должно достаться «Зениту», который на 9 очков опережает «Локомотив» и «Краснодар» в турнирной таблице. «Локо» получает серебро и вторую прямую путевку в Лигу чемпионов, плюс 15 млн евро от УЕФА. «Краснодар» оказывается на третьем месте по дополнительным показателям и отправляется в Лигу Европы. Остается надеяться, что к концу лета футбольная жизнь наладится.