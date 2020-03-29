2020-03-29T18:01:18+03:00
Общество

Радио «Комсомольская правда» запускает проект «Что? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатоками»

С 30 марта каждый день в 20:00 (Мск) в эфире нашей станции прославленные теле-знатоки будут задавать слушателям каверзные вопросы. Победителей ждут отличные призы!
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Ведущими станут Александр Друзь, Андрей Козлов, Михаи Мун, Михаил Скипский, Борис Левин, Владимир Антохин, Борис Белозеров и Ровшан Аскеров.Ведущими станут Александр Друзь, Андрей Козлов, Михаи Мун, Михаил Скипский, Борис Левин, Владимир Антохин, Борис Белозеров и Ровшан Аскеров.
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Радио "Комсомольская правда" и мобильное приложение «Что? Где? Когда? Онлайн» при содействии телекомпании «ИГРА-ТВ» предлагают вам не просто развлечься, а провести время с пользой на неделе самоизоляции. Оставайтесь дома и соревнуйтесь со знатоками в уникальном интеллектуальном радио-турнире "Что? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатоками».

Покажите всем свою эрудированность! Турниры будут проходить в синхронном режиме. Слушатели одновременно отвечают на вопросы в приложении «Что? Где? Когда? Online» или по телефону в студии "КП" 8-800-200-97-02. Ведущими станут теле-знатоки. Причем они выступят в новом для себя амплуа. Звезды-интеллектуалы подобно спортивным комментаторам будут разогревать аудиторию и вести прямой репортаж о мозговых баталиях.

Ведущими станут Александр Друзь, Андрей Козлов, Михаи Мун, Михаил Скипский, Борис Левин, Владимир Антохин, Борис Белозеров и Ровшан Аскеров. Если вы хотите сразиться в интеллектуальной дуэли и получить призы, скачивайте бесплатное приложение «Что? Где? Когда? Онлайн», включайте приемники на частоте радио "Комсомольская правда" каждый день в 20:00 (по московскому времени), начиная с 30 марта. Проводите самоизоляцию с нами!

В интернете подключиться к радио "КП" и принять участие в проекте можно по ссылке. Скачать приложение для синхронной игры можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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