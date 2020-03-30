Анекдоты: В индийском фильме ужасов никто не умер, потому что главный герой перетанцевал всех маньяков
Интересно, в тот момент, когда повар жарит мясо, смотришь на это - и у тебя полный рот слюны. А у вегетарианцев тоже так, когда кто-то рядом газон косит?
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Новенькая воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась, что ее зовут Фиолетовое Варенье.
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Меня никто не любит. Сегодня покупал в магазине крысиный яд, и продавщица спросила: «Вам завернуть или вы здесь его съедите?»
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А вот при советской власти эпидемии не было, поскольку всех приехавших из Италии, Франции, Германии и Японии можно было запросто разместить в одной больнице.
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Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле «Золушки».
Мы все так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а ее оставили дом убирать!
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- Мама, вас с папой вызывают в школу.
- Что случилось?
- Я целовалась на перемене.
- А это запрещено?
- С учителем биологии.
- Господи! Дочь, что происходит? Мы с отцом ночей не спали, на двух работах каждый, лишь бы у дочери все хорошо было, а ты нож в спину! Ты хотя бы отдаешь себе отчет, ну какие могут быть перспективы у учителя биологии?!
ИСТОЧНИК KP.RU