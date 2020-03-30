2020-03-30T00:47:27+03:00
Анекдоты

Анекдоты: В индийском фильме ужасов никто не умер, потому что главный герой перетанцевал всех маньяков

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Интересно, в тот момент, когда повар жарит мясо, смотришь на это - и у тебя полный рот слюны. А у вегетарианцев тоже так, когда кто-то рядом газон косит?

* * *

Новенькая воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась, что ее зовут Фиолетовое Варенье.

* * *

Меня никто не любит. Сегодня покупал в магазине крысиный яд, и продавщица спросила: «Вам завернуть или вы здесь его съедите?»

* * *

А вот при советской власти эпидемии не было, поскольку всех приехавших из Италии, Франции, Германии и Японии можно было запросто разместить в одной больнице.

* * *

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле «Золушки».

Мы все так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а ее оставили дом убирать!

* * *

- Мама, вас с папой вызывают в школу.

- Что случилось?

- Я целовалась на перемене.

- А это запрещено?

- С учителем биологии.

- Господи! Дочь, что происходит? Мы с отцом ночей не спали, на двух работах каждый, лишь бы у дочери все хорошо было, а ты нож в спину! Ты хотя бы отдаешь себе отчет, ну какие могут быть перспективы у учителя биологии?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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