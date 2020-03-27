Переполох в шоу-бизнесе: Лещенко мог заразить Николаева и других звезд на вечеринке сестры Крутого

После новостей о госпитализации 60-летнего Игоря Николаева, у которого предварительно подтвердилась китайская зараза, обыватели сразу решили: «Лещенко заразил». Однако, в этой грустной шутке может быть весомая доля правды.

Дело в том, что Лев Валерьянович действительно пересекался с Николаевым и дюжиной других звезд, едва вернувшись с американских гастролей (и не отбыв положенный двухнедельный карантин). 13 марта на дне рождения сестры знаменитого продюсера Аллы Крутой веселился весь цвет шоу-бизнеса: кроме Лещенко присутствовали Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш… До запрета собираться большими компаниями оставалось еще несколько дней, и гости предавались веселью в роскошном ресторане, еще не подозревая о страшных последствиях. А Басков и Крутой даже шутили на тему коронавируса, показывая, как надо здороваться ногами.

allakrutaya Звезды веселятся на дне рождения сестры Крутого

Однако, после госпитализации сразу двух участников вечеринки знаменитости, видимо, наконец осознали всю серьезность ситуации.

- В тусовке шоу-бизнеса переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, - рассказала о массовой панике Ксения Собчак. – Так что всем, кто там был, аларм аларм (с английского – «тревога». – Ред.)!

Говорят, уже тогда 78-летний Лев Валерьянович чувствовал себя неважно.

- Он был очень уставший, - поделился со СМИ Александр Серов, который и сам оказался в группе риска. - Уставший человек, который прилетел самолетом и приехал поздравить Алку на день рождения. Все-таки приехал. Он уважаемый человек...

Кроме того, после праздника Аллы Крутой зараженный коронавирусом Лещенко принимал участие в ток-шоу Андрея Малахова. Во время съемок народный артист сидел за одним столом с ведущим, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником. Как они чувствуют себя сейчас, пока неизвестно. Разве что 74-летняя Рубальская после встречи с Лещенко так распереживалась, что сделала тест на COVID-19. К счастью, он оказался отрицательным.

Напомним, Лев Лещенко с женой со вторника находятся на лечении в главной «коронавирусной» больнице Москвы в Коммунарке. А накануне туда же доставили и 60-летнего Игоря Николаева. Ситуация осложняется тем, что большинство контактировавших с народным артистом входят или приблизились по возрасту к группе риска китайской болячки: она особенно опасна для лиц старше 65 лет.

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