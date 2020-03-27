2020-03-27T09:43:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве выписали еще трех пациентов, переболевших коронавирусом

К приему людей с подозрением на COVID-2019 подготовили Филатовскую больницу
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число людей, успешно переболевших коронавирусом, в столице увеличилось до 18Число людей, успешно переболевших коронавирусом, в столице увеличилось до 18Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

За последние сутки из московских больниц выписали еще трех человек, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, число людей, успешно переболевших коронавирусом, в столице увеличилось до 18.

Тем временем, с сегодняшнего дня принимать пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом начнет столичная больница №15 им Филатова. Здесь подготовили боксы, а также 146 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и два аппарата ЭКМО (такие используются для насыщения крови кислородом, если у пациента развивается тяжелая острая дыхательная недостаточность).

«В кратчайшие сроки перепрофилировали и подготовили к приему больных сразу 3 корпуса крупнейшего стационара в Восточном административном округе, - завила Ракова. - Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию».

Напомним, по состоянию на 26 марта в Москве были выявлены 546 пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в России, последние новости на 27 марта 2020: Закрываются все места отдыха, кафе и рестораны, прекращено международное авиасообщение
А минтруд дал разъяснения по оплате труда в нерабочую неделю. Мы собрали последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него в России на утро 27 марта 2020 года.
Новости 24
Путин поздравил с обратился к Росгвардии и поздравил с профессиональным праздником
Ученые назвали болезни, которые резко осложняют коронавирус
Госдеп выделит 10 миллионов долларов на образование в Ираке «по американскому образцу»
Италия отказалась подписывать итоговый документ ЕС по борьбе с коронавирусом
За время карантина во Франции участились случаи семейного насилия
Правительство просят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
В России предлагают ограничить продажу алкоголя на время пандемии коронавируса
Продажи туалетной бумаги выросли на 47 процентов
За один день США обогнали Китай и Италию по числу заболевших коронавирусом
В Германии призвали немедленно отменить санкции против России
Из-за необычно теплой весны в Москву раньше времени вернулись перелетные птицы
ЕГЭ-2020 предложили перенести на август и сдвинуть прием в вузы
Заводы США и Европы отказываются от саудовской нефти
Минтруд рассказал об условиях оплаты труда на нерабочей неделе
В США заявили, что на Китае лежит «особая ответственность» за помощь миру в борьбе с коронавирусом
Макрон предрек «конец Шенгенской зоны» из-за коронавируса
Посольство России в США добивается, чтобы летчику Ярошенко в тюрьме оказали медпомощь
Трамп объяснил, почему США вышли на первое место по коронавирусу
Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами
В России из-за коронавируса закроют места отдыха на курортах и общепит
Мишустин поручил Росавиации принимать решения о рейсах для эвакуации иностранцев