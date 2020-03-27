В Москве выписали еще трех пациентов, переболевших коронавирусом

За последние сутки из московских больниц выписали еще трех человек, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, число людей, успешно переболевших коронавирусом, в столице увеличилось до 18.

Тем временем, с сегодняшнего дня принимать пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом начнет столичная больница №15 им Филатова. Здесь подготовили боксы, а также 146 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и два аппарата ЭКМО (такие используются для насыщения крови кислородом, если у пациента развивается тяжелая острая дыхательная недостаточность).

«В кратчайшие сроки перепрофилировали и подготовили к приему больных сразу 3 корпуса крупнейшего стационара в Восточном административном округе, - завила Ракова. - Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию».

Напомним, по состоянию на 26 марта в Москве были выявлены 546 пациентов с коронавирусом.