2020-03-27T11:59:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умер еще один пациент с коронавирусом

По официальным данным оперштаба, всего от вируса скончались три человека
Семен ЕЛЕНИН
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В Москве зафиксирован еще один летальный случайВ Москве зафиксирован еще один летальный случайФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Москве скончался еще один пациент, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по коронавирусу.

Напомним, ранее в Москве были зафиксированы смерти двух пожилых женщин (88 лет и 73 года), у которых новый вирус вызвал осложнение в легких и привел к пневмонии. Таким образом, на территории России от коронавируса скончались уже три человека.

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что за сутки в столице положительный тест на коронавирус сдали еще 157 человек, а общее число заболевших выросло до 703.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сегодня утром рассказала, что из инфекционной больницы №2 и больницы в Коммунарке за сутки выписали трех пациентов, которых успешно вылечили от коронавируса.

«Проведенные после лечения исследования на наличие у них заболевания показали отрицательный результат, - сообщила Ракова. - Всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в удовлетворительном состоянии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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