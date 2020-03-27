2020-03-27T12:01:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших из-за коронавируса в Москве, последние новости на 27 марта 2020: выявили 157 новых случаев

Общее количество заболевших из-за коронавируса в Москве выросло до 703 человек по данным на 27 марта
Семен ЕЛЕНИН
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Oбщее число случаев положительного COVID-2019 на территории столицы увеличилось до 703Oбщее число случаев положительного COVID-2019 на территории столицы увеличилось до 703Фото: REUTERS
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За минувшие сутки столичные лаборатории, которые исследуют взятые у горожан тесты на наличие коронавирусной инфекции, подтвердили диагноз для 157 человек. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Таким образом, общее число случаев положительного COVID-2019 на территории столицы увеличилось до 703. Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что на текущий момент после успешного лечения из московских больниц выписали уже 18 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в российской столице будут действовать новые ограничения. Временно прекращают работу рестораны, бары, кафе (за исключение служб доставки еды), парикмахерские и спа-салоны, будут закрыты крупнейшие городские парки. Пожилым москвичам старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями запрещено выходить из дома.

Обновленные цифры по распространению коронавирусной инфекции на территории России: 1036 подтвержденных случаев (+196 за сутки), 45 выздоровевших (+7 за сутки), 3 умерших (+1 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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