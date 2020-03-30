2020-03-27T13:39:54+03:00
Экономика

Металлоинвест инвестирует в устойчивое развитие Курской области

Компания «Металлоинвест» и Администрация Курской области подписали программу социального-экономического партнерства на 2020 год
Григорий ЛЕОРДА
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Инвестиции сторон в 2020 году составят 1,5 миллиарда рублейИнвестиции сторон в 2020 году составят 1,5 миллиарда рублей
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Губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор Управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава Железногорска Дмитрий Котов подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве (СЭП) на 2020 год. В общей сложности инвестиции сторон составят 1,5 миллиарда рублей. Большая часть (827 миллионов) – вклад Металлоинвеста.

Прежде всего деньги пойдут на поддержку образования, культуры, спорта и здравоохранения. Так, соглашением предусмотрено строительство детского сада на 370 мест в микрорайоне №13. Новое высокотехнологичное оборудование получат школа №14, детский технопарк «Кванториум», роддом и детская стоматологическая поликлиника Железногорска. В ней, к тому же, будет проведена реконструкция. Важное место в СЭП занимают культурные и спортивные проекты, которые Металлоинвест реализует вместе с Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».

- Мы благодарны Металлоинвесту за вклад, который компания вносит в социально-экономическое благополучие региона. Совместно мы работаем над реализацией задач, поставленных Президентом по развитию промышленного потенциала, социальной инфраструктуры, созданию комфортной среды для жизни людей, - отметил губернатор области Роман Старовойт.

В планах также благоустройство городского парка им. Н.А. Никитина Железногорска реконструкция летнего театра. А еще для нужд города купят низкопольный автобус.

- Благополучие наших сотрудников - приоритет Компании, - заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – В партнерстве мы развиваем комфортную городскую среду Железногорска, создаем новые возможности для сохранения здоровья, образования, личного развития и занятий спортом жителям города.

В Курской области идет реставрация памятников героям Великой Отечественной войны, проводятся конкурсы и фестивали.Запланированы акции «Скамейка героев» и экспозиция «Женщина на войне. Это тоже результат партнерства Металлоинвеста и региональной площадки федерального проекта «Большая история», посвященного 75-летию Победы.

- Для Железногорска Металлоинвест – надежный фундамент, партнер в решении наиболее масштабных задач, а также коллектив, в традициях которого – высокий профессионализм, ответственный труд, шефство над социальными учреждениями, благотворительность и волонтерство. От всех горожан выражаю сердечную благодарность компании за эту работу, - подытожил церемонию подписания глава Железногорска Дмитрий Котов.

- Успехи предприятия – это заслуга людей, которые на нем работают. Поэтому мы стремимся создать для людей лучшие условия для жизни на Курской земле. Эффективная работа Михайловского ГОКа вносит важный вклад в устойчивое развитие Курской области, - рассказал управляющий директор МГОКа Антон Захаров. - В рамках бизнес-стратегии Металлоинвеста мы реализуем проекты, направленные на повышение конкурентоспособности продукции, экономическую эффективность и экологичность производства, создание новых рабочих мест. В 2019 году налоговые платежи в бюджет области составили около 13 миллиардов рублей.

СПРАВКА "КП"

Михайловский ГОК - крупнейшее в России и СНГ предприятие по добыче и обогащению железной руды. Предприятие ведет разработку железорудного месторождения, подтвержденные запасы которого составляют 10,4 млрд тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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