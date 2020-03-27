2020-03-27T13:31:31+03:00
Происшествия

В Краснодаре поймали террориста с пятикилограммовой бомбой

Следователи нашли переписку 27-летнего задержанного с исламскими экстремистами из Сирии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В ведомстве отметили, что по "результатам экспертиз изъятых предметов и документов" будет принято процессуальное решение. Фото: ФСБ РоссииВ ведомстве отметили, что по "результатам экспертиз изъятых предметов и документов" будет принято процессуальное решение. Фото: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ России предотвратили в Краснодаре крупный террористический акт. Оперативникам удалось задержать злоумышленника прямо у него в доме.

- В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления 27-летний гражданин России. В его автомобиле оказалось самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», изобличающая его преступные намерения, - сообщает ФСБ России.

Оперативникам удалось задержать злоумышленника прямо у него в доме. Фото: ФСБ России

Оперативникам удалось задержать злоумышленника прямо у него в доме. Фото: ФСБ России

В ведомстве отметили, что по "результатам экспертиз изъятых предметов и документов" будет принято процессуальное решение.

Согласно распространенным кадрам задержания можно сделать вывод, что террорист подготовился серьезно. Он собрал пятикилограммовую бомбу, которую для больших поражающих свойств начинил стальными шурупами. Взрывчатку он собирался привести в действие с помощью электронного будильника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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