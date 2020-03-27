«Тот, кто хотел выехать, уже это сделал»: Певицу Maruv, не успевшую вернуться в Киев до карантина, затравили украинцы

Киевская певица и композитор Maruv не успела вернуться на Украину и осталась на территории РФ. Артистка заподозрила украинское консульство в предвзятом отношении к своим гражданам, которые в силу определенных обстоятельств оказались за границей во время эпидемии коронавирусной инфекции. Maruv связалась с дипломатами, чтобы выяснить, как ей попасть домой, однако так и не получила ответа на свое заявление.

- Друзья, я сейчас просто в огромнейшем шоке. Я дозвонилась в консульство Украины, чтобы мне объяснили, как попасть обратно домой, какие есть варианты. Никакой информации мне так и не предоставили. Это самое невежественное консульство, какое только может быть. Мне кажется, что это предвзятое отношение к украинцам, которые находятся в России. У меня такой же паспорт и такие же гарантированные Конституцией права, как и у вас, - рассказала Maruv своим подписчикам в Instagram.

Девушка пожаловалась на неадекватное и грубое поведение сотрудницы консульства, с которой разговаривала по телефону.

Певицу Maruv, не успевшую вернуться в Киев до карантина, затравили украинцы

- Второй раз, когда я перезвонила, мой звонок просто скинули. Они не могут нормально объяснить, что мне делать. Я объяснила, что не могла покинуть Россию по объективным причинам, но в ответ слышала заученную фразу: «Тот, кто хотел выехать, уже это сделал». Власти не должны так поступать со своими гражданами», - отметила певица.

Артистка привела в пример другие государства, власти которых защищают свое население и не позволяют себе «вытирать о них ноги».

После публикации записи с жалобой, украинские пользователи набросились на певицу

После публикации записи с жалобой, украинские пользователи набросились на певицу, обвинив ее в нелюбви к родине и чрезмерно активной деятельности на территории России.

«Ты нам не нужна, оставайся в своей России», «Доигралась. Не позорься и не задирайся, а то закидают камнями», «Заработала денег в России? Вот и оставайся там навсегда», «Ты не такой же человек, как мы. Ты мусор. Обычные люди всеми силами старались уехать из разных стран. Если бы твои концерты не отменили, ты бы и рвалась назад на Украину, лицемерка», - раскритиковали артистку хейтеры.

Певица незамедлительно отреагировала на критику, заявив, что нельзя считать свою позицию единственной правильной, а мыслящих по-другому называть людьми «второго сорта».

- Кто дал вам право так говорить обо мне? Это дискриминация, а самое страшное, что в нашем государстве такое становится нормой жизни. Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. В какую страну и куда ехать на заработки - это личное дело каждого. За это нельзя осуждать, - возмутилась Maruv в Instagram.

Несмотря на огромное количество критики, в комментариях под постом Maruv нашлись и защитники певицы, большинство из которых оказались россиянами. Люди призвали девушку не обращать внимания на грубость и бестактность комментаторов.

«Какие гадости люди пишут из зависти и злости! Не обращайте внимания на их слова, Вы прекрасны», «Те, кто пишет подобное просто больные или недоразвитые. Мы с тобой, Maruv», - сообщили защитники в комментариях.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский призывал всех граждан страны вернуться из-за рубежа в связи с закрытием государственных границ. Государство закрыло границы 16 марта текущего года и полностью ограничило авиасообщение 17 марта. Такую меру власти Киева предприняли в связи с распространением инфекции COVID-19.