2020-03-27T15:48:06+03:00
Общество

В Забайкалье сформировали Рабочую группу по подготовке к голосованию за поправки в Конституцию

Для голосования «вахтовиков» оборудуют временные участки
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Власти Забайкалья сформировали Краевую рабочую группу по организации голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.Власти Забайкалья сформировали Краевую рабочую группу по организации голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Забайкалья сформировали Краевую рабочую группу по организации голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В коллегиальный орган вошли члены краевого правительства, депутаты заксобрания, представители сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики и другие эксперты. Первое заседание прошло 26 марта в Чите под председательством губернатора региона Александра Осипова.

«Нужно понимать важность исторических событий, которые предстоят нам при голосовании за поправки в Конституцию, - отметил губернатор. - Рабочая группа сформирована из опытных людей, которые неравнодушны к судьбе страны и родного края. Впереди предстоит большая, серьезная подготовительная работа. Мы должны детально обсуждать пути взаимодействия всех задействованных органов, чтобы провести открытое и технически правильное голосование».

Глава краевого избиркома Светлана Судакова напомнила, что в голосовании смогут принять участие все граждане России, достигшие 18-летнего возраста, не находящиеся в местах лишения свободы.

«В ближайшее время нам предстоит сформировать списки голосующих. Эта работа организуется в тесном взаимодействии с представителями районов, организаций, высших и средних учебных заведений. В самое ближайшее время предстоит обсуждение загруженности пунктов голосования», - пояснила Светлана Судакова.

По словам управленца, особое внимание необходимо обратить на вопрос голосования забайкальцев, которые работают вахтовым методом.

«Мы откликнулись на просьбу работодателей, которые попросили создать временные участки для голосования рабочих в некоторых районах края. Этот вопрос находится в стадии решения», - резюмировала руководитель избиркома Забайкалья.

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