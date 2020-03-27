2020-03-27T15:24:25+03:00
Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали после того, как он справил нужду на трансформаторную будку

Горе-монтажника госпитализировали с сильными ожогами
Иван РУНЕВ
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В настоящий момент за здоровье и восстановление пострадавшего монтажника борются врачиВ настоящий момент за здоровье и восстановление пострадавшего монтажника борются врачиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В скорую помощь поступил тревожный звонок от испуганный рабочих со станции метро Партизанская. Мужчина, подавляя смущение, пытался объяснить медикам, что его коллега допустил глупейшую халатность - справил естественную нужду прямо на электрический блок подстанции. Стоит ли говорить, что электричество шуток не прощает, а законы физики едины для всех, что для простого обывателя, что для профессионального монтажника. Прибывшая на место карета скорой помощи забрала горе-монтера в больницу.

«Со станции метро Партизанская поступил экстренный вызов от сотрудников одной из монтажно-строительных фирм, проводящих там работы. Звонивший сообщил врачам, что один из монтажников, 27-летний Сергей Ч.*, справил малую естественную нужду прямо на электрический блок подстанции, в результате чего мужчина получил сильнейший удар током. Пострадавшего экстренно госпитализировали с ожогами» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

В настоящий момент за здоровье и восстановление пострадавшего монтажника борются врачи. В свою очередь, полиция проводит проверку по факту травмирования работника электрическим током. Оперативникам предстоит выяснить по какой причине опытный специалист допустил такую глупую и смертельно опасную ошибку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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