2020-03-27T15:50:43+03:00
Политика

В администрации Кремля выловили коронавирус

К главе государства зараженный не приближался
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Коронавирус вычислили у одного из сотрудников Администрации президента России. Зараженного уже отправили на карантин. Имя заболевшего пока не сообщают.Коронавирус вычислили у одного из сотрудников Администрации президента России. Зараженного уже отправили на карантин. Имя заболевшего пока не сообщают.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус вычислили у одного из сотрудников Администрации президента России. Зараженного уже отправили на карантин. Имя заболевшего пока не сообщают.

- Мне известно об одном заболевшем коронавирусом, я могу один такой случай подтвердить, о втором мне не известно, - ответил журналистам на вопрос о заражении сотрудника пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом, Песков подчеркнул, что заразившийся сотрудник с президентом не контактировал. У всех, кто встречается в эти дни с президентом - берут экспресс-тесты на коронавирус.

- Это лишний раз доказывает оправданность превентивным мер и проведения тестирования всех участников мероприятий с участием Владимира Путина, - подчеркнул Песков. Он также отметил, что в администрации президента принимаются все необходимые меры, чтобы не дать вирусу распространение дальше.

При этом Дмитрий Песков подтвердил, что действительно две недели назад был на дне рождения Аллы Крутой, но со Львом Лещенко, который сейчас лечится от коронавируса, там не встречался.

- Да, я туда заезжал, - сказал Песков журналистам. - Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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