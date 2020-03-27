Перенос ОГЭ 2020 из-за коронавируса: когда пройдут экзамены в России

Минпросвещения перенесло сроки начала выпускных экзаменов в 9-ом классе. С учетом ситуации с коронавирусом, ОГЭ стартует с 9 июня. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с региональными министрами образования. Напомним, раньше для борьбы с распространением болезни уже были перенесено время начала досрочного этапа экзаменов.

- Несмотря на все сложности, на ту ситуацию, которая у нас сейчас есть, мы не должны забывать непосредственно об учебном процессе, об обучении наших детей, о достижении целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, - уточнил Сергей Кравцов.

Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и составляет методические рекомендации по переносу сроков и организации. Все они будут отправлены регионам в ближайшее время.

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Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: когда пройдут экзамены в России

С учетом ситуации с коронавирусом, Министерство просвещения РФ решило перенести сроки основных этапов ЕГЭ и ОГЭ. Теперь выпускные экзамены начнутся позже – в 11 классах ЕГЭ начнется 8 июня (вместо 25 мая), а в 9-х классах ученики приступят к экзаменам с 9 июня (подробности)