2020-03-27T15:39:19+03:00
Спорт

Геркус предложил отобрать половину зарплаты у футболистов в России. В «Барселоне» уже так и сделали

Лионель Месси согласен отдать 70 процентов от контракта, а Артем Дзюба - неизвестно
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Илья Геркус. Фото: Артем Геодакян/ТАССИлья Геркус. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Футбол стоит на паузе, игроки лежат на диванах, и со стороны клубов звучат справедливые вопросы: за что мы платим футболистам? А суммы немалые. В год игрокам российской Премьер-лиги достается порядка 40 млрд рублей!

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в недавнем интервью «КП» предложил сократить зарплаты игроков на 50 процентов. Мы проверили, сколько за счет этой меры могут сэкономить российские клубы. И посмотрели, работают ли такие идеи на Западе.

Что предлагает Геркус?

В интервью «КП» экс-президент «Локомотива» Илья Геркус предложил: «Логично, чтобы прозвучало: коли мы попали в такой форс-мажор, давайте скинем ползарплаты футболистам на время простоя. Думаю, это значительно помогло бы клубам». Но отметил, что решение должно быть консолидированным, возможно со всей Европой. То есть все сделать при поддержке УЕФА.

Подобные предложения будут рассмотрены клубами российской Премьер-лиги на собрании, которое должно состоятся не позже 10 апреля. И речь идет о миллиардах.

Сколько зарабатывают футболисты в России?

Основной вопрос в данной теме. В прессе называются приблизительный суммы. А именно, считается, что главная звезда российского футбола Артем Дзюба в «Зените» получает 3,6 млн евро в год. Марио Фернандес в ЦСКА - 2,2 млн евро, Маринато Гилерме в «Локомотиве» - 3 млн евро. Но это самые ценные игроки сборной России. Считается, что самым высокооплачиваемым игроком РПЛ является бразилец Малком – «Зенит» ему по неофициальным данным перечисляет 6,5 млн евро!

Сколько тратят на игроков клубы?

Зарплаты футболистов – самая затратная часть бюджетов клубов. Она составляет примерно 65-70% процентов от всех расходов клуба. В сумме команды РПЛ тратят 58 млрд рублей в год. Значит на зарплаты уходит примерно 40 млрд.

То есть матчей нет, тренировок нет, футболисты сидят по домам на диванах, но –а каждый такой месяц футбола на карантине российские клубы РПЛ платят игрокам 3,3 млрд рублей!

Сколько можно сэкономить?

Половину зарплаты игрокам предлагается платить только в период простоя. Футбол «закрыли» в середине марта, откроют не раньше середины мая. Именно на эти два месяца могут «ополовинить» игроков. Но даже эта сумма впечатляет.

За два месяца простоя российские команды должны заплатить футболистам 6,6 млрд рублей. Но если решат сократить контракты, то сэкономят 3,3 млрд. Уже неплохо!

Примерно пятая часть этой экономии придется на «Зенит». Прилично оптимизируются «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар». Но и остальным наверняка станет полегче.

В «Барселоне» перессорились

Не только в России думают о сокращении зарплат. Самый яркий пример – «Барселона». В каталонском клубе сначала предложили самим игрокам скинуть до 70 процентов зарплат в эти тяжелые времена. Лионель Месси согласился, но не все партнеры его поддержали. Разразился внутренний конфликт. И тогда «Барса» сделала все в приказном порядке. В клубе сказали: время вашей работы сократилось, значит и зарплата сократится тоже. Хорошая логика – наверняка ее возьмут на вооружение многие клубы в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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