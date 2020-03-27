2020-03-27T16:46:32+03:00
Звезды

Бузова о карантине из-за коронавируса: «Работы меньше не стало, но появилось время на сериалы!»

Поющая телеведущая рассказала, какие фильмы смотрит домашними вечерами
Алина ЧЕРНОВА
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Поющая телеведущая рассказала, какие фильмы смотрит домашними вечерамиПоющая телеведущая рассказала, какие фильмы смотрит домашними вечерамиФото: Личный архив
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Пандемия коронавируса отправила многих на удаленку. И даже знаменитости стараются решать свои дела с помощью «онлайн-переговоров».

- Не могу сказать, что у меня стало меньше работы, - говорит Ольга Бузова.-Да, какие-то встречи перенеслись в онлайн, но времени намного больше не стало. Однако, я уже посмотрела сериал «Утреннее шоу» и второй сезон сериала «Большая маленькая ложь», фильм «The Post» с прекрасными Мерил Стрип и Томом Хэнксом.

Из книг я читаю «Girlboss» Софи Аморузо. Художественную литературу читаю меньше, в основном все же бизнес или психологию. А тренируюсь я теперь дома, ведь залы закрыты. Ко мне приезжает личный тренер.

Лиза Арзамасова Фото: Личный архив

Лиза АрзамасоваФото: Личный архив

На домашнем режиме и актриса Лиза Арзамасова.

- Сейчас появилось время освоить все то, что мы давно хотели. Я уже посмотрела сериал «Новый папа», продолжение «Молодого папы» Сорентино. Что в первой части, что во второй – каждый кадр доставляет эстетическое удовольствие. Также советую сериал «Хэппи». Он стильный, парадоксальный, с ноткой черного юмора. Из фильмов меня зацепили «Джентльмены», которые недавно вышли в кино. Сейчас их уже можно посмотреть онлайн. Оторваться от этого кино невозможно. Фильм правда очень обаятельный, самоироничный и жизнеутверждающий. А чем еще очень активно сейчас занимаюсь и могу всем предложить – это изучить писателей допушкинского периода. Державин, Ломоносов, Карамзин – нам слишком мало рассказывали о них в школе. Их величавые оды и прекрасные стихотворения заслуживают отдельного рассмотрения. Да, на них нужно больше времени, чтобы вникнуть, но оно у нас как раз сейчас появилось.

Марина Федункив Фото: Личный архив

Марина ФедункивФото: Личный архив

- Самоизоляция - это непросто для такого активного человека, как я, - вздыхает юмористка Марина Федункив. - Хочется куда-то бежать, что-то делать. Но приходится тоже учиться жить на «удаленке». После того, как я весь дом убрала, все перестирала, заказала увлажнитель и фильтры для воды – энергия не закончилась. Решила отрепетировать свою сольную песенную программу. До осени, когда я ее представлю в туре по России, не так много времени, собираться на студии или репетиционной базе нежелательно, поэтому делала все дома. Сначала распевалась, потом решила ставить номер на одну из своих песен. И так вдохновилась, начала креативить, дело пошло. В-общем, так я пела и плясала, что у меня мои собаки и кошки притихли и молча концерт мой от начала до конца смотрели. Собака Марта даже подвывать начала. Возьму ее на бэк-вокал. Собак ещё не было в шоу-бизнесе. Суки-были, а собак-нет, - смеётся Федункив.

Настя Крайнова Фото: Личный архив

Настя КрайноваФото: Личный архив

- Я очень страдаю из-за отсутствия зала. Для меня это главный минус заточения дома. Но я нашла выход и занимаюсь по онлайн-тренировкам блогеров, - говорит певица Настя Крайнова. - Сейчас у многих из них есть крутые предложения для тех, кто на самоизоляции. Еще я всеми силами отвлекаюсь от негатива из соцсетей и предпочитаю читать что-то другое. Начала книгу «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие – куда захотят…» – мне очень нравится посыл, он перекликается с моим немного бунтарским духом. Также наметила взяться за «Дьюма-Ки» Стивена Кинга. А из сериалов меня покорило «Половое воспитание».

Кира Шайн Фото: Личный архив

Кира ШайнФото: Личный архив

- Из книг я начала читать «Щегла», и могу сказать, что это очень захватывающая книга и дающая повод подумать, - говорит блогер Кира Шайн. - Она об искусстве, месте человека в нем, и многих-многих других темах, в которые хочется вникать. Из сериалов я посмотрела «Убивая Еву». Немного накручено во втором сезоне, но сериал просто не давал мне отойти от экрана. Очень динамичный и увлекательный.

Дуэт Alex&Rus тоже на карантине. Парни коротают время за сериалами.

Дуэт Alex&Rus Фото: Личный архив

Дуэт Alex&RusФото: Личный архив

- Я наполняю это время интересным и клевым контентом, который давно хотел изучить. Один из главных моих фаворитов – это, конечно же, сериал «Ведьмак», - рассказывает Alex. - Я не мог оторваться, пока не посмотрел все серии.

- Да, появилось время на сериалы. И помимо «Ведьмака» я могу посоветовать еще «Сорвиголову». Это крутой американский сериал, в лучших традициях отображающий супергероя, - говорит Rus. - Он очень захватывает. Из тренировок я тоже предпочитаю домашние, так как залы закрыты, а на улице бегать для меня пока что прохладно.

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О том, как наши знаменитости теряют доходы из-за отмены съемок и переноса концертов – они рассказывают в социальных сетях и интервью. А вот свои новые заработки не спешат рекламировать. Мы узнали, как начали адаптироваться с финансовой точки зрения артисты на карантине. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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