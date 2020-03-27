2020-03-27T16:41:24+03:00
Звезды

«Как паршивый затяжной грипп с высокой температурой»: Борис Акунин рассказал, как лежал с коронавирусом

Российский писатель рассказал о своем состоянии во время лечения от коронавируса
Ксения АНУФРИЕВА
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Писатель и литературовед Борис Акунин в Facebook поделился своими впечатлениями от пребывания на карантине и своим опытом лечения коронавирусной инфекции. Фото: Николай Галкин/ТАССПисатель и литературовед Борис Акунин в Facebook поделился своими впечатлениями от пребывания на карантине и своим опытом лечения коронавирусной инфекции. Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Писатель и литературовед Борис Акунин в Facebook поделился своими впечатлениями от пребывания на карантине и своим опытом лечения коронавирусной инфекции.

- Я и моя жена заболели вирусом в пятницу 13-ого. У супруги форма заболевания была совсем легкая, у меня средней тяжести. Это похоже на паршивый затяжной грипп с очень высокой температурой, разница только в том, что улучшения не происходит. Температура ползет вверх, сбиваешь ее парацетамолом, а на следующий день опять то же самое, как в «дне сурка». Этим состояние я наслаждался примерно десять дней, опасаясь только проблем с дыханием.

Мне не повезло, что я стал одним из первых заразившихся, поскольку в первое время никакие способов лечения не было. Улучшения начались только тогда, когда появился врач с успешным опытом, который назначил мне курс эффективных антибиотиков. После появились и другие методы лечения, хотя и экспериментальные. В общем, чем позже заболеть, тем быстрее вылечат. Не советую принимать какие-либо антибиотики или другие лекарства без назначения врача, - рассказал Борис Акунин.

Писатель отметил, что больше всего беспокоится не из-за коронавирусной инфекции, а из-за паники на ее фоне.

- Не запугивайте себя, не публикуйте всякие ужасы. Подумайте о том, сколько в мире впечатлительных и мнительных людей, у которых может начаться психоз. Самовнушение – это главная опасность. Будьте осторожны, соблюдайте карантин и все рекомендации, но не паникуйте. И старайтесь помогать тем, кто в изоляции, а также больным и пожилым людям. Общество и здравоохранение быстро нормализуется и привыкнет к новым условиям. Эпидемию лучше рассматривать как стимул для развития дисциплинированности и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает, - написал в своем посте Акунин.

Напомним, 26 марта сайт kp.ru сообщил, что писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, заболел коронавирусной инфекцией.

Помимо Акунина еще несколько знаменитостей был госпитализированы в медицинские учреждения из-за заражения COVID-19. Ранее сайт kp.ru писал, что советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко со своей супругой попали в больницу в Коммунарке из-за коронавируса.

У Игоря Николаева, который вечером 26 марта попал в главную «коронавирусную» больницу, диагностирована очаговая пневмония, однако врачи не исключают возможность его заражения COVID-19. Также в Берлине с коронавирусом был госпитализирован фронтмен известной рок-группы «Rammstein» Тилль Линдеманн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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