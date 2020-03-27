2020-03-27T17:40:23+03:00
Общество

Организатор «Бессмертного полка» рассказал, что будет с шествием

Он рассказал о возможных вариантах развития событий
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Николай Земцов. Фото: Николай Галкин/ТАССНиколай Земцов. Фото: Николай Галкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса перед нами встал еще один важный вопрос. Отменят ли священное шествие 9 мая - «Бессмертный полк»? Чтобы узнать это, «КП» позвонила депутату Госдумы и председатель Оргкомитета по подготовке «Бессмертного полка» Николаю Земцову.

- Как проводить «Бессмертный полк» - у всех понятие уже сложилось. И никому ничего объяснять не надо, - сказал «КП» Земцов. - Мы на это тратили в свое время много сил. Но сейчас это всем понятно и всем близко. Поэтому сейчас надо молиться, чтобы обстановка, связанная с коронавирусом, не поломала планы празднования юбилея Победы. Сейчас главное – как динамика пойдет. Как все меры, которые сейчас включили, насколько они погасят развитие коронавируса, насколько я понимаю. Но с точки зрения подготовки шествия, вся инфраструктура – городская московская и во всех регионах – она входит в такую активную фазу подготовки с начала апреля. С 15 апреля уже начинаются активные действия. У нас пока еще немножечко времени есть, посмотрим. Надеемся, что динамика будет снижаться. И «Полк» пройдет на юбилей Победы.

Также Земцов ответил на вопрос о возможном переносе шествия.

- Я не хочу об этом думать. Но, конечно, такие серьезные меры приняты государством, поэтому лучше не рассуждать об этом. Поговорим об этом в начале апреля. Пока будем выражать осторожный оптимизм, что все будет хорошо, - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как аптеки зарабатывают миллионы, раскручивая покупателей на ненужные им лекарства
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Новости 24
Глава Минздрава рассказал, как диагностируют и лечат коронавирус в России
Министр здравоохранения: во время нерабочей недели людям надо минимизировать контакты между друг другом
Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе
Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
В Ленобласти объявили конкурс #ленинградскийдомосед
ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок
Британские визовые Центры в России будут закрыты до 5 апреля
"Победа" приостанавливает все полеты до 31 мая
Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять проект о повышении оплаты больничных
ЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделе
Роструд сообщил об условиях нерабочей недели для находящихся в отпуске
Премьер Великобритании Джонсон заявил, что заразился коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом
Стало известно, как поменялась загруженность дорог в Москве на фоне коронавируса
Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: экзамены начнется 8 июня
Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой, но не виделся там со Львом Лещенко
В Кремле подтвердили один случай заражения коронавирусом в администрации президента
В Череповце у двух человек предварительно диагностирован коронавирус
Почти 20 тысяч пенсионеров Якутии уже получили социальную помощь за самоизоляцию
Президент Лиги защиты пациентов рассказал, кому можно не сдавать тест на коронавирус
ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиян
Футболист очнулся после трехлетней комы
Психологи рассказали, как справиться со страхом перед коронавирусом