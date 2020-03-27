Организатор «Бессмертного полка» рассказал, что будет с шествием

Из-за коронавируса перед нами встал еще один важный вопрос. Отменят ли священное шествие 9 мая - «Бессмертный полк»? Чтобы узнать это, «КП» позвонила депутату Госдумы и председатель Оргкомитета по подготовке «Бессмертного полка» Николаю Земцову.

- Как проводить «Бессмертный полк» - у всех понятие уже сложилось. И никому ничего объяснять не надо, - сказал «КП» Земцов. - Мы на это тратили в свое время много сил. Но сейчас это всем понятно и всем близко. Поэтому сейчас надо молиться, чтобы обстановка, связанная с коронавирусом, не поломала планы празднования юбилея Победы. Сейчас главное – как динамика пойдет. Как все меры, которые сейчас включили, насколько они погасят развитие коронавируса, насколько я понимаю. Но с точки зрения подготовки шествия, вся инфраструктура – городская московская и во всех регионах – она входит в такую активную фазу подготовки с начала апреля. С 15 апреля уже начинаются активные действия. У нас пока еще немножечко времени есть, посмотрим. Надеемся, что динамика будет снижаться. И «Полк» пройдет на юбилей Победы.

Также Земцов ответил на вопрос о возможном переносе шествия.

- Я не хочу об этом думать. Но, конечно, такие серьезные меры приняты государством, поэтому лучше не рассуждать об этом. Поговорим об этом в начале апреля. Пока будем выражать осторожный оптимизм, что все будет хорошо, - сказал он.

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