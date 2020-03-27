2020-03-27T17:01:08+03:00
Звезды

«Настроение было злобное, но спокойное»: Борис Акунин рассказал о том, как перенес коронавирус

Знаменитый беллетрист слег с болезнью в пятницу, 13 марта
Николай ГЕРАСИМОВ
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Акунин пообещал сам рассказать о своих переживаниях во время болезни. Фото: Николай Галкин/ТАССАкунин пообещал сам рассказать о своих переживаниях во время болезни. Фото: Николай Галкин/ТАСС
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«КП» уже сообщала о том, что писатель Григорий Чхартишвили, всем известный под псевдонимом Борис Акунин, заболел коронавирусной инфекцией. В четверг, 26 марта, он сам написал об этом на своей странице в фейсбуке: «валяюсь с модной болезнью». Вскоре у него было уже 17 000 реакций (в основном - «Ух ты!» и «Сочувствую») и три с половиной тысячи комментариев с пожеланием выздоровления.

Акунин пообещал сам рассказать о своих переживаниях во время болезни. И долго ждать публику не заставил. «Странное занятие - рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертова коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом».

Оказалось, что писатель заболел в пятницу, 13 марта. По иронии судьбы, за несколько часов до этого он опубликовал в фейсбуке пост, где говорил, что пятницы, 13-го нисколько не боится. А в своей оценке счастливых и несчастливых дней руководствуется скорее японским буддийским календарем, в котором одни дни - счастливые, другие - несчастливые, третьи - удачные только с утра и так далее. Эта пятница, 13 по календарю была «томобики» - «весь день отличный, кроме полудня». Вот как раз в середине дня и проявились первые симптомы.

Ну, а дальше Чхартишвили сам рассказывает, как протекала его болезнь.

«Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).

У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим «днем сурка» я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное.

Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ.

Появились и другие методы. Они пока экспериментальные, но многим помогают. В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить – в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте.

Больше всего меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность.

Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно старым и больным. В Англии сейчас проходит кампания по интернет-рекрутированию волонтеров: кто может сходить за продуктами, погулять с собакой и т.п. Записываются сотни тысяч людей. Особенный спрос на тех, кто уже переболел. Когда я сделаю тест, подтверждающий иммунитет (тест должен появиться на следующей неделе), тоже обязательно зарегистрируюсь. Буду гулять с собаками, плохо ли.

В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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