Александр Ширвиндт, Захар Прилепин, Денис Мацуев будут шутить, читать и музицировать виртуально

Народные любимцы, актеры и режиссеры, даже находясь дома в самоизоляции, решили все-таки отметить профессиональный праздник. Порадовать не только себя, но и зрителей. Сегодня повсеместно идут представления. Правда онлайн.

Во МХАТе им. М. Горького весь день будет читка (она началась в 12.00 по московскому времени) избранных глав из книги основателя Московского Художественного театра Константина Станиславского «Моя жизнь в искусстве».

Такой литературно-театральный перфоманс понятен не каждому. Но поскольку состав участников занимательный, советуем его посмотреть. В представлении примут участие министр культуры России Ольга Любимова, художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, писатель Захар Прилепин, режиссер Андрей Кончаловский, актрисы Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова, Инга Оболдина, Юлия Высоцкая, актеры Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин.

У экранов домашних компьютеров (мы надеемся, что все театралы соблюдают режим самоизоляции) соберется обширная аудитория. Читка продлится в течение шести часов.

Трансляция на сайте: mxat-teatr.ru и по ссылке:

https://m.youtube.com/channel/UCkCICFdGY_pYkIdaE2UhdZQ

В международный день театра центральный Дом Актера проведет актерский марафон.

Начало - в 19.00. На Большую сцену выйдут актеры, певцы и музыканты, чтобы в режиме прямой интернет-трансляции повеселить и развлечь зрителей. Свое участие в интернет-концерте подтвердили: Александр Ширвиндт, Леонид Ярмольник, Денис Мацуев, Юрий Стоянов, Константин Райкин, Евгений Маргулис, Федор Добронравов, Эдуард Радзюкевич, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Алексей Кортнев, Молодежная студия Большого театра под руководством Дмитрия Вдовина, "Заячий стон", Мастерская театральных ремесел Андрея Щукина, Алексей Золотовицкий и группа «Fire granny» и многие другие.

Ссылка на трансляцию - https://www.youtube.com/watch?v=rY3WYnVojI4

В 19.00 на сайте театра им. Вахтангова пройдет бесплатный онлайн-показ кино-театральной версии одного из самых любимых у публики спектаклей – «Пристань» в постановке Римаса Туминаса. Запись была сделана 15 апреля 2016 года. В главных ролях: Вячеслав Шалевич, Василий Лановой, Юлия Борисова, Владимир Этуш, Ирина Купченко, Евгений Князев, Людмила Максакова, Евгений Карельских и др.

Увидеть спектакль можно по ссылке:

http://www.vakhtangov.ru/mediabox-video-translation

Леонид ЯрмольникФото: Борис КУДРЯВОВ

27 марта Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко начинает показ своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko. Первый блок – шедевры русской оперы XIX-XX века: "Хованщина" Модеста Мусоргского, "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Война и мир" Сергея Прокофьева.

"Война и мир" и "Хованщина" в репертуаре идут редко в силу технических сложностей. В "Войне и мире", например, во втором акте одновременно на сцену выходят 500 человек. Благодаря онлайн-кинотеатру у зрителей появилась возможность посмотреть запись премьеры "Пиковой дамы", которая состоялась 6 ноября 2016 года.

Показы балетов начнутся с "Жизели" в редакции Лорана Илера, "Серенады" Джорджа Баланчина и "Эсмеральды" в хореографии Владимира Бурмейстера.

Все спектакли будут размещены в каталоге «Искусство online». Просмотр бесплатный по регистрации на Okko. Расписание трансляций – в онлайн-кинотеатре Okko.

Чтобы не нарушать традицию проведения «Ночи в театре» в профессиональный праздник театр им.Маяковского проведет концерт, посвященный 75-летию Победы в онлайн формате.

27 марта, ровно в 20:00 в социальных сетях «Маяковки» (Вконтакте, Facebook и Instagram) зрители встретятся с артистами, которые исполнят песни военных лет. Все номера исполнены и записаны дома.

27 марта «Современник» тоже примет участие в ежегодной акции «Ночь в театре». Еще недавно планировалась читка пьесы Михаила Рощина «Эшелон», но карантин подкорректировал планы. Сейчас невозможно пригласить публику в зрительный зал. И показы переместились в онлайн пространство.

Сегодня в 23.00 на страницах «Современника» в социальных сетях покажут открытую репетицию готовящегося к выпуску спектакля «Девочка Надя, чего тебе надо?» по киносценарию Геннадия Шпаликова. Режиссер спектакля – Иван Комаров. Представляет работу – художественный руководитель театра Виктор Рыжаков.

В субботу, 28 марта музыкальный театр «Геликон-опера» тоже будут работать без зрителей.

В 19:30 состоится концерт «Верди online», где солисты театра вместе с хором и концертмейстером Владимиром Родионовым исполнят любимые арии из опер великого итальянского композитора.

Каждый желающий сможет на канале Youtube пообщаться с геликоновцами в живом эфире. Вести концерт будет телеведущий Сергей Майоров.

Вот ссылка на канал «Геликон-оперы» в Youtube:

http://www.youtube.com/c/HelikonOpera