Медаль «За отвагу» на камзоле короля

Прежде, чем стать принцем Гамлетом или автомобильным вором не от мира сего Юрием Деточкиным, еще до ролей предобрейшего князя Мышкина и коварного Сальери, Иннокентий Смоктуновский успел поработать фельдшером и едва не пошел учиться на лесоинженера.

Его жизненные устремления подкорректировала война. Она началась, когда он учился в десятом классе. На фронте попал в пехоту и в августе 1943-го оказался на Курской дуге. Не в самом пекле, но все равно из 130 человек его подразделения в живых осталось только четверо. Участвовал в битве за Днепр.

На Украине он попал в немецкое окружение и был взят в плен. Чудом выжил, невероятным образом через месяц сбежал, снова слился с частями Красной армии, участвовал в кровопролитных боях в Польше, освобождал Варшаву, брал Берлин. Однажды ему дали задание доставить важный пакет в штаб дивизии. И он под обстрелом, вброд пробирался в штаб. За это Смоктуновского представили к медали «За отвагу» (их у него, кстати, две). Но наградные документы потерялись и вручили ее только 49 лет спустя, когда Иннокентий Михайлович играл спектакль «Мольер» на сцене МХАТа. Медаль прикололи прямо на камзол короля Людовика ХIV.

Смоктуновский в телепостановке «Моцарт и Сальери» 1962 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москву Смоктуновкий приехал в 1955-м году в лыжном костюме, другой одежды не было. А до этого прослужил пять лет в Норильском Заполярном театре драмы. Там он прятался от беды – после войны бывших военнопленных не щадили. В московских театрах настороженно отнеслись к молодому человеку в лыжном костюме и сказали, что для таких, как он, работы артистом нет. Но по воле случая он сыграл князя Мышкина в ленинградском БДТ. И после этого уже не было театра ни в Питере, ни в Москве, который бы не звал его к себе. Это была его самая великая театральная роль. Зрители говорили, что так играть нормальный человек не может, что этот странный актер либо скоро сойдет с ума, либо он уже сумасшедший. Люди специально приезжали в Ленинград посмотреть на артиста с невероятными, выдающимися «мышкинскими глазами». Главный режиссер БДТ Георгий Товстоногов даже спросил у Смоктуновского: «А что у вас всегда такие глаза? Это очень странно».

Роль Деточкина в фильме "Берегись автомобиля".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После премьеры «Идиота» Смоктуновкий проснулся не просто знаменитым, он проснулся «гением». Актером-интеллектуалом, чуть с прибабахом, но в рамках своей гениальности. На самом же деле это была его «масочка». Иннокентий Михайлович в жизни был очень умным, глубоким человеком и удивительным рассказчиком.

В кино его самой знаменитой ролью стал Гамлет в фильме Григория Козинцева. По мнению критиков, Смоктуновский был эталонным принцем Датским, но сам Иннокентий Михайлович своей работой не был доволен. Из-за «Гамлета» ему пришлось отказаться от съемок в другом легендарном фильме. Режиссер Сергей Бондарчук предложил ему роль князя Болконского в киноэпопее «Война и мир». И Болконского сыграл Вячеслав Тихонов.

Смоктуновский в "Гамлете", 1964 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние почти 20 лет жизни он служил в МХАТе Олега Ефремова. Смоктуновского называли совестью этого театра. Все актеры знали, что он никогда не соврет, не будет что-то делать ради своей корысти, не станет заискивать перед начальниками. Он был великим на сцене, а в жизни совершенно земным, незаносчивым человеком. В театр приезжал на троллейбусе, несмотря на то, что народный артист СССР. Однажды пришел на спектакль очень расстроенный. По дороге в театр хулиганы сорвали с него кроличью шапку.