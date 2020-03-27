«Девушке надо быть красивенькой!»: Невменяемая Борисова попросила денег на маникюр.

Финансы поют романсы в разгар пандемии у светских львиц. Съёмок стало меньше, все на карантине. Видимо, поэтому Дана Борисова решила публично поскандалить со светской львицей и дизайнером Аленой Кравец. Судя по всему, Борисова надеется, что сварой двух блондинок заинтересуются телевизионщики и пригласят их за приличный гонорар поскандалить на ток-шоу.

Сначала в Сети появился ролик, где Дана Борисова с заторможенной речью просит мужа Кравец прислать ей денег на маникюр.

- Руслан, если есть возможность – на маникюр пришли, пожалуйста, а то что-то ободрался. Ты же сам понимаешь, что девушке надо быть красивенькой, - обратилась Борисова к супругу Кравец.

danaborisova_official Дана Борисова решила публично поскандалить со светской львицей и дизайнером Аленой Кравец.

Понятное дело, Кравец не прошла мимо ролика и назвала Борисову дамой с пониженной социальной ответственностью.

kravetsalena Сетская львица и дизайнер Алена Кравец не прошла мимо ролика.

В ответ Борисова выложила в своём Инстаграме серию роликов, где казалась абсолютно невменяемой.

- Я телеведущая, а ты никто, специалист по всем вопросам, певица, чьих песен никто не знает. А я могу спать, с кем захочу, - промычала на видео Дана Борисова.

В одном из роликов телеведущая сидит в нижнем белье. Это подписчикам Борисовой тоже показалось странным.

Впрочем, несмотря на странные видео Дана Борисова отрицает, что выпивает. По словам 43-летней телеведущей, она ведёт абсолютно трезвый образ жизни, а все слухи о ее пьянстве- сплетни завистников.