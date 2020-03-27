2020-03-27T19:27:33+03:00
Звезды

«Девушке надо быть красивенькой!»: Невменяемая Борисова попросила денег на маникюр

Телеведущая соблазнила мужа светской львицы Алёны Кравец
Игорь ПОЛЯКОВ
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Дана Борисова решила публично поскандалить со светской львицей и дизайнером Аленой Кравец.Дана Борисова решила публично поскандалить со светской львицей и дизайнером Аленой Кравец.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Финансы поют романсы в разгар пандемии у светских львиц. Съёмок стало меньше, все на карантине. Видимо, поэтому Дана Борисова решила публично поскандалить со светской львицей и дизайнером Аленой Кравец. Судя по всему, Борисова надеется, что сварой двух блондинок заинтересуются телевизионщики и пригласят их за приличный гонорар поскандалить на ток-шоу.

Сначала в Сети появился ролик, где Дана Борисова с заторможенной речью просит мужа Кравец прислать ей денег на маникюр.

- Руслан, если есть возможность – на маникюр пришли, пожалуйста, а то что-то ободрался. Ты же сам понимаешь, что девушке надо быть красивенькой, - обратилась Борисова к супругу Кравец.

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Дана Борисова решила публично поскандалить со светской львицей и дизайнером Аленой Кравец.
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Понятное дело, Кравец не прошла мимо ролика и назвала Борисову дамой с пониженной социальной ответственностью.

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Сетская львица и дизайнер Алена Кравец не прошла мимо ролика.
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В ответ Борисова выложила в своём Инстаграме серию роликов, где казалась абсолютно невменяемой.

- Я телеведущая, а ты никто, специалист по всем вопросам, певица, чьих песен никто не знает. А я могу спать, с кем захочу, - промычала на видео Дана Борисова.

В одном из роликов телеведущая сидит в нижнем белье. Это подписчикам Борисовой тоже показалось странным.

Впрочем, несмотря на странные видео Дана Борисова отрицает, что выпивает. По словам 43-летней телеведущей, она ведёт абсолютно трезвый образ жизни, а все слухи о ее пьянстве- сплетни завистников.

«Девушке надо быть красивенькой!»: Невменяемая Борисова попросила денег на маникюр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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