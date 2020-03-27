2020-03-27T19:41:22+03:00
Экономика

С картой «Мир» на карантине: как c пользой провести время дома и сэкономить

Кэшбэк и скидки в онлайн-сервисах для держателей национальных платежных карт
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Для многих режим самоизоляции длится уже вторую неделю, а следующая неделя, согласно указу Президента, и вовсе станет нерабочей. Несмотря на то, что люди привыкают сидеть в четырех стенах, все равно иногда кажется, что в жизни чего-то не хватает. Выходить на улицу и посещать публичные места настоятельно не рекомендуется, но, к счастью, многие музеи, театры и видеосервисы бесплатно делятся доступом к своим ресурсам – и вы можете смотреть новые фильмы, сериалы, спектакли, выставки хоть каждый день, оставаясь при этом дома. Современные технологии помогут в решении и более повседневных забот – мы разобрались, как с пользой провести время дома и сэкономить на ежедневных тратах.

Если во время перехода на «удаленку» у вас освободилось время – займитесь тем, что всегда откладывали на потом. Можно воспользоваться сервисом по возврату налогов на сайте privetmir.ru/services/nalog и узнать, не полагается ли вам налоговый вычет. Еще можно усилить безопасность компьютера, установив последнюю версию антивирусной программы – например, от «Лаборатории Касперского». И на услугу консультации по возврату налогов, и на антивирусные продукты «Лаборатории Касперского» действует кэшбэк 10% по картам «Мир».

Еще одна хорошая идея на период самоизоляции – позаботиться о себе и своей красоте. Свободные вечера можно потратить на домашние косметические процедуры – например, сделать маску или покрасить волосы. Тут тоже пригодится карта «Мир» - по ней можно купить косметику в онлайн магазинах ESTEL и Lunifera с кэшбэком. Посмотреть подробности про эти и другие предложения платежной системы «Мир» можно на сайте privetmir.ru

За последний год большую популярность набрали «суперприложения» - специальные подписки, предоставляющие набор самых разных приятных бонусов – например, Combo от Mail.ru Group. Они помогут и с хлопотами по дому. При покупке такой подписки вы получите 10% скидки в сервисе доставки еды Delivery Club, сервисе заказа такси Ситимобил, а также на покупки в «Перекрестке» (распространяется и на онлайн-заказы). Вынужденное пребывание дома скрасят развлекательные сервисы, входящие в подписку: онлайн-кинотеатры Okko и Мегафон ТВ, музыка ВКонтакте и Boom, а также игра Warface. Сэкономить на покупке Combo можно с картой «Мир» - до конца года каждый второй месяц подписки стоит один рубль. Подробности можно посмотреть здесь.

И, самое главное, чем бы вы ни занимались – заботьтесь о своем здоровье и здоровье близких. Соблюдайте все рекомендации Роспотребнадзора, чаще мойте руки и избегайте скоплений людей, а лучше всего – оставайтесь дома.

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