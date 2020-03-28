Анекдоты: Удаленно работаю дома на компьютере. Сосед сверху по ходу запустил удаленный прокатный стан
А у ваших родственников тоже есть манера в самый классный момент фильма прийти и 20 минут выяснять какую-то хрень?
* * *
Изобретать вечный двигатель - это абсолютно бесперспективное занятие.
Все равно не сможешь проверить, насколько двигатель получился вечным.
* * *
- Вы планируете куда-нибудь летом?
- Да. В июне и июле будем дома. А в августе хотим выйти в магазин...
* * *
Интересный факт: если в разговоре женщина использует слово «деликатная», то на 99% речь идет о стирке.
* * *
- Папочка! Можно, я тебя поцелую?!
- Денег нет! Меня уже мама поцеловала.
* * *
Свадьба. Жениху и невесте представляются родственники и знакомые, которых они еще не знают (то бишь невесте родственники и знакомые жениха, жениху - невесты).
Подходит один молодой человек и говорит жениху:
- А я тот самый Иванов, о котором вам всю жизнь предстоит слышать: «Вот если бы я вышла замуж за Иванова...»
* * *
Я понял: глобальное потепление - это не когда круглый год лето, а когда круглый год осень, блин.
* * *
- Я решил девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на три минуты отвернулся - пол-ванны нет, она в дрова!
ИСТОЧНИК KP.RU