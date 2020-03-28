2020-03-27T20:55:10+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Удаленно работаю дома на компьютере. Сосед сверху по ходу запустил удаленный прокатный стан

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А у ваших родственников тоже есть манера в самый классный момент фильма прийти и 20 минут выяснять какую-то хрень?

* * *

Изобретать вечный двигатель - это абсолютно бесперспективное занятие.

Все равно не сможешь проверить, насколько двигатель получился вечным.

* * *

- Вы планируете куда-нибудь летом?

- Да. В июне и июле будем дома. А в августе хотим выйти в магазин...

* * *

Интересный факт: если в разговоре женщина использует слово «деликатная», то на 99% речь идет о стирке.

* * *

- Папочка! Можно, я тебя поцелую?!

- Денег нет! Меня уже мама поцеловала.

* * *

Свадьба. Жениху и невесте представляются родственники и знакомые, которых они еще не знают (то бишь невесте родственники и знакомые жениха, жениху - невесты).

Подходит один молодой человек и говорит жениху:

- А я тот самый Иванов, о котором вам всю жизнь предстоит слышать: «Вот если бы я вышла замуж за Иванова...»

* * *

Я понял: глобальное потепление - это не когда круглый год лето, а когда круглый год осень, блин.

* * *

- Я решил девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на три минуты отвернулся - пол-ванны нет, она в дрова!

ИСТОЧНИК KP.RU

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