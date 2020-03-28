Всей семьей на карантине: чем занять детей дома

- Старайтесь, чтобы любое занятие проходило играючи. Многие не могут посмотреть на мир глазами ребенка. Дети думают, что их не понимают, и переключаются с реальности на виртуальность. Там им комфортнее, есть возможность воспринимать все через игру, - объясняет психолог Роман Таланов.

4 - 6 лет

Тренировка речи

Голосовой помощник Алиса от Яндекса превратили в бесплатного логопеда. Программа общается с ребенком, загадывает загадки и рассказывает интересные факты. Делает все голосами современных мультперсонажей. Нужно включить Алису на любом устройстве с интернетом и велеть ей запустить навык «Легко сказать».

6 - 8 лет

Слаймы

Желеобразное нечто, которое завораживающе тянется и мнется в руках. Их еще называют лизунами или жвачкой для рук. Можно сделать самим. Ингредиенты продают в аптеках.

Что смотреть: youtube-каналы «Юлия Рай» и Star Slime.

8 - 10 лет

Прививать аккуратность

В этом возрасте можно начинать приучать к домашним трудовым активностям. Естественно, главные ориентиры ребенка - родители. Поэтому, если вы сами не поклонники порядка, будет трудно навязать наследнику это качество.

Не стоит заваливать генеральной уборкой. Действуйте постепенно, выдавайте задания на день. Сегодня разбери этот шкаф, подумай, какие игрушки больше не нужны. На следующий день поставьте новую цель. Кстати, прием отлично работает и со старшими детьми. Только подростки будут сортировать уже не игрушки, а, например, одежду.

Вести дневник

В советском детстве записывали наблюдения за птицами и погодой. Как раз весна - материала для юннатов хоть отбавляй. В век смартфонов такая экзотика может оказаться неожиданно интересным занятием для ребенка. Только вечером обязательно проверьте задание. Можно задать контрольные вопросы, расспросите о впечатлениях: видел птичек из окна, что можешь рассказать о них. И обязательно похвалите!

Что смотреть: подкрепить знания можно просмотром образовательных роликов на YouTube. Найдите ролик на канале какого-нибудь орнитолога и дайте задание посмотреть. А заодно и нарисовать птицу.

Также Мосприрода запустила проект «Природа на удаленке». На официальной странице vk.com/mospriroda будут появляться различные активности: игры, викторины, тесты, мастер-классы, кроссворды. Интересные факты о животном и растительном мире, виртуальные путешествия по экоцентрам и природным паркам столицы.

10 - 12 лет

Снять ролик

Дети постарше могут застесняться - переходный возраст! Но до 12 - 13 лет включительно это неплохое развлечение. Только вы опять же должны стать модератором и проявить участие. Помогите с сюжетом, как любят говорить современные люди искусства, - дайте техзадание! Например, ролик не длиннее 5 минут. В нем ребенок должен не просто рассказать, как прошел день, а сам предложить сверстникам, чем заняться. Корректируйте темы и сюжеты начинающего режиссера.

Аудиокниги

Сайт storytel.com предлагает 30 дней бесплатной подписки на свою библиотеку аудиокниг. В разделе «Детям» есть Носов, Линдгрен, Экзюпери - золотой фонд детской литературы. Есть рубрика «Для подростков», где собраны фантастика и приключенческие романы.

12 - 16 лет

В этом возрасте, как правило, становится понятно, по какой стезе пойдет ребенок: тяготеет к математике или пишет стихи. Поэтому предлагаем подборку образовательных ресурсов.

Гуманитариям

Самым популярным российским ресурсом о гуманитарных и естественных науках является проект «Арзамас» (arzamas.academy). На портале выложены бесплатные аудио- и видеолекции по истории, литературе, искусству и географии. Вот несколько примеров последних: «Мир Владимира Набокова», «Краткая история татар», «Первый русский авангардист», «Что такое современный танец».

На сайте есть вкладка «Детская комната». Здесь собраны стихи, игры, анимация и лекции по школьной программе.

Учим языки

Бесплатный сайт duolingo.com в игровой форме помогает учить английский, французский, немецкий, испанский, а в скором времени появится шведский. Мы протестировали - реально затягивает! Можно купить платную версию, чтобы получить доступ к большему числу уроков. Цена в месяц от $6,99 до 12,99.

Неплохой сайт lingust.ru. Очень напоминает классический учебник. Доступны 18 языков. Теория разбита на уроки. Есть аудиосопровождение. В конце - упражнения на закрепление материала.

17 - 18 лет

Готовимся к ЕГЭ

Удобный сервис тестов Яндекс.

Репетитор (yandex.ru/tutor/). Собраны десятки тысяч задач по всем ЕГЭ. Можно выбрать конкретное упражнение или решать все подряд.