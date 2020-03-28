Карты, фишки, три стола: Восемь настольных игр для всей семьи

«Имаджинариум» (от 900 руб., дополнительные карты от 450 руб.)

4 - 7 игроков. 1 час.

Игрокам раздаются карты, на которых запечатлены фантастические картины. Художества выдающиеся - Сальвадор Дали бы оценил.

Задача игроков придумывать ассоциации к картинкам. Чтобы победить, нужно сделать так, чтобы вашу карту угадал хотя бы один игрок.

«Дрова» или Jenga (от 450 руб.)

2 - 8 игроков. 5 - 15 минут.

Вначале вы собираете башню из деревянных брусков. А затем участники по кругу начинают доставать каждый по одному элементу и складывать сверху. На ком башня рухнула - тот и проиграл. В качестве наказания собирает ее заново, чтобы начать новый кон.

«Зомби в доме» (от 1200 руб.)

2 - 5 игроков. От 30 минут.

Живых мертвецов принесла нам массовая культура США. Про них снимают фильмы, делают виртуальные стрелялки и комиксы. Тему не могли обойти производители настольных игр. По сюжету компания друзей оказывается в старинном особняке в самой глухомани - классика! У вас есть персонажи, они ходят по дому и открывают закрытые карточки, на которых могут оказаться супостаты, а могут находиться полезные вещи.

«Шакал» или Jakal (от 1000 руб.)

2 - 4 игрока. От 90 минут.

Игру про пирата Шакала придумали в 70-х советские студенты. В начале раунда на остров высаживаются команды игроков. У каждого по три фигурки. Они ищут сокровища, воюют друг с другом и завоевывают любовь местных туземок.

Побеждает тот, кто сможет найти сокровища и доставить на свое судно. Кстати, эта игра настолько любима в России, что существует люкс-издание с медными монетами, металлическими фигурками и более качественным полем. Такая версия стоит от 10 тыс. рублей.

«Экивоки» (от 400 руб.)

2 - 16 игроков. 30 минут.

Игра на объяснение слов. Игроки тянут карточки, где указано, что нужно объяснить и каким способом: лепить из пластилина, жестами, произнести наоборот.

Выполнили задание - двигаете фишку вперед. Побеждает тот, чья фигурка первой окажется на финише.

«Монополия» (от 1200 руб.)

2 - 6 игроков. От 60 минут.

Название прочно ассоциируется с игрой, которую продают с 1946 года. Сегодня существуют множество вариантов экономической стратегии. Например, как вам возможность сыграть за персонажей «Игры престолов»? Или стать менеджером футбольного клуба «Барселона»?

«Элиас» или Alias (от 350 руб.)

4 - 12 игроков. От 30 минут.

Еще одна забава на объяснение слов. Переворачиваете песочные часы, вытягиваете карточку и начинаете объяснять свой фант сокоманднику синонимами, звуками, ассоциациями. Есть комплектации только с карточками, а есть с игровым полем.

«Убонго» (от 2000 руб.)

2 - 4 игрока. 30 минут.

Игра, которую перевыпустили в прошлом году и она стала дико популярной. Кидаете кубик, двигаете фишку, складываете фигурки как в тетрисе. На словах объяснить трудно - слишком много визуальных элементов. Несмотря на это, она не запутанная.

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