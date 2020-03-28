16-летняя дочь Крутого в микрошортах устроила танцевальный беспредел на карантине

Во время карантина все придумывают себе занятия, позволяющие легче переносить домашнее заточение. Композитор Игорь Крутой сейчас находится в Москве, а его семья – США. Дочери продюсера 34-летняя Виктория и 16-летняя Александра живут в Майами вместе со своей мамой, 57-летней Ольгой Крутой. И в России, и в Америке – карантин, во время которого члены семьи обмениваются видеопосланиями. В Инстаграме композитор показал ролик, который ему прислали дочки. Игорь Крутой рассказал, чем занимаются его наследницы во время режима самоизоляции.

- Вы интересовались, дорогие подписчики, как моя семья чувствует себя в «стеснённых» условиях карантина в Майями? В отсутствии общения Сашеньки с одноклассниками, невозможности Демки играть с друзьями в детском саду, отсутствия подружек Нины Николаевны и Викули, семья под жёстким руководством Олюшки Крутой ушла в танцевальный и вокальный беспредел. Всё-таки, не забывают, что глава семьи (то есть я) трудится в шоу-бизнесе, - написал продюсер, добавив к своему посту хэштэг #сидимдома.

В видеоролике младшая дочь продюсера Александра зажигательно танцует в коротких джинсовых шортах и черном бюстгальтере на фоне окна. Компанию ей составила четырехлетняя внучка Крутого Дэми. Танцевальный марафон продолжился в гостиной: Александра переоделась в крошечные красные шортики и широкополую шляпку и продемонстрировала несколько темпераментных танцевальных па. В кадре мелькает и Вика Крутая. К внучкам присоединилась даже бабушка, не удержавшаяся и тоже станцевавшая на камеру.

16-летняя Саша Крутая, по словам композитора, устроила "танцевальный беспредел".

В Штатах Саша ходит в американскую школу. В одном из интервью Игорь Крутой рассказывал о том, что его юная дочь впервые влюбилась. Причем избранник Александры ему очень не понравился.

- По объективным причинам, - уточняет музыкант. - Впервые в жизни я столкнулся с тем, что Саша меня не слышит. Мучается. Плачет. Не может мне сказать «нет», и ее тянет к нему, все мысли там.

В прошлом учебном году у Саши были проблемы с занятиями, она скатилась, и это очень беспокоило ее звездного отца. Тем более, что успеваемость девушки упала именно из-за первой любви и ее нового парня.

- Мы оказались в непростой ситуации. И я полетел в Нью-Йорк отвести Сашу в школу 1 сентября. Встретился с ним, договорился, что он будет моим союзником в плане ее учебы, взял с них определенные обещания, - рассказывал Крутой.

Композитора тревожит, что его дочка пока не определилась с будущей профессией: она еще не знает, чем бы ей хотелось заниматься, хотя времени до окончания школы осталось совсем немного.

- Пока не понимает. И меня это тревожит. Но она намного лучше в этом году учится, чем раньше. И это все наши с ней разговоры, - признается Крутой. - Она разумная, мудрая, но сказать, куда ее тянет, не могу. Притом, что ищу какую-то зацепку.

Пока Игорь Крутой остается в Москве, его жена Ольга (в центре) с дочкой Александрой (слева) и внучкой Дэми живет в Майами. Фото: Инсатграм.

В этом году композитор и его жен Ольга отметят 25-летие своего брака с женой. Супруги начали встречаться в 1995 году, а через год поженились. Композитор познакомился с Ольгой в США, где у неё была своя жизнь, работа и друзья. Крутой не стал требовать от жены, чтобы она последовала за ним в Москву. Вместо этого пара приняла решение жить гостевым браком. Все годы супружества Игорь и Ольга живут на две страны: Россию, где Крутой востребован и популярен, и США, куда Ольга уехала много лет назад, и где она ведет успешный бизнес.

К слову, на днях семья Крутого неожиданно оказалась в эпицентре скандала. На вечеринку по случаю дня рождения сестры композитора Аллы Крутой 15 марта пришел весь цвет шоу-бизнеса, в том числе зараженный коронавирусом Лев Лещенко. Три дня назад 78-летний певец был госпитализирован в клинику в Коммунарке с признаками ОРВИ, его анализ на коронавирус оказался положительным. Теперь все гости вечеринки Крутой сдают тест на коронавирус и сидят дома на двухнедельном карантине. В режим самоизоляции ушли сама именинница Алла Крутая, ее брат Игорь Крутой, телеведущая Лера Кудрявцева, певец Олег Газманов, певица Ани Лорак и другие гости вечера.