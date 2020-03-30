Продление школьных проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин обновил свой указ, который направлен на предотвращения распространения COVID-2019. В нем есть пункты, которые касаются важного вопроса: будет ли продление школьных проездных билетов?

«Комсомольская правда» изучила указ и готова ответить.

Что такое школьный проездной

Это социальная карта. Ее могут оформить ученики школ и колледжей Москвы, а также зарегистрированные в столице несовершеннолетние, если они обучаются за пределам города. Одна из функций карты — право льготного проезда в общественном транспорте. Стоимость: 405 рублей в месяц.

Когда его заблокировали

С 26 марта 2020 года Дептранс столицы приостановил действие социальных карт учащихся. Пока дата значится до 14 апреля. Как видите, сюда попадает и период с 30 марта по 3 апреля, в который действует режим самоизоляции для всех.

Можно ли продлить школьный проездной в Москве

Да, об этом написано в тексте указа мэра Сергея Собянина. Продлению подлежат все виды оплаченных соцкарт — на месяц и три месяца.

Когда можно будет продлить карту учащегося

После окончания режима повышенной готовности. Конкретной даты в документе нет. Все будет зависеть от темпов замедления распространения коронавируса в Москве.

На какой срок продлят проездной для школьников

Для ответа на вопрос процитируем фрагмент пункта 17.5 из указа Сергея Собянина:

— На срок до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия билета.

Например, действие оплаченного школьного проездного истекает в июне 2020 года. Значит его продлят до конца июля.

Где продлить карту учащегося

В касса Московского метрополитена и «Мосгортранс». Вновь акцентируем внимание: делать это следует только после прекращения режима повышенной готовности.

КСТАТИ

Продление студенческих проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции

В Москве с 30 марта начали действовать новые положения указа мэра Москвы о мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавируса. Чтобы обезопасить горожан, людям запрещено выходить из дома без необходимости. В связи с опубликованием документа у учащихся вузов и колледжей появились вопросы: будет ли продление студенческих проездных билетов в Москве после периода самоизоляции? (подробности)