Продление школьных проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин обновил свой указ, который направлен на предотвращения распространения COVID-2019. В нем есть пункты, которые касаются важного вопроса: будет ли продление школьных проездных билетов?
«Комсомольская правда» изучила указ и готова ответить.
Что такое школьный проездной
Это социальная карта. Ее могут оформить ученики школ и колледжей Москвы, а также зарегистрированные в столице несовершеннолетние, если они обучаются за пределам города. Одна из функций карты — право льготного проезда в общественном транспорте. Стоимость: 405 рублей в месяц.
Когда его заблокировали
С 26 марта 2020 года Дептранс столицы приостановил действие социальных карт учащихся. Пока дата значится до 14 апреля. Как видите, сюда попадает и период с 30 марта по 3 апреля, в который действует режим самоизоляции для всех.
Можно ли продлить школьный проездной в Москве
Да, об этом написано в тексте указа мэра Сергея Собянина. Продлению подлежат все виды оплаченных соцкарт — на месяц и три месяца.
Когда можно будет продлить карту учащегося
После окончания режима повышенной готовности. Конкретной даты в документе нет. Все будет зависеть от темпов замедления распространения коронавируса в Москве.
На какой срок продлят проездной для школьников
Для ответа на вопрос процитируем фрагмент пункта 17.5 из указа Сергея Собянина:
— На срок до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия билета.
Например, действие оплаченного школьного проездного истекает в июне 2020 года. Значит его продлят до конца июля.
Где продлить карту учащегося
В касса Московского метрополитена и «Мосгортранс». Вновь акцентируем внимание: делать это следует только после прекращения режима повышенной готовности.
КСТАТИ
Продление студенческих проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции
В Москве с 30 марта начали действовать новые положения указа мэра Москвы о мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавируса. Чтобы обезопасить горожан, людям запрещено выходить из дома без необходимости. В связи с опубликованием документа у учащихся вузов и колледжей появились вопросы: будет ли продление студенческих проездных билетов в Москве после периода самоизоляции? (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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