2020-03-30T10:15:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция Москвы остановила посаженную Priora из «отдела по борьбе с коронавирусом»

Водитель оказался злостным нарушителем [видео]
Андрей АБРАМОВ
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"Противовирусная" Приора каталась по столице с 21 марта."Противовирусная" Приора каталась по столице с 21 марта.
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Сотрудники ГИБДД Москвы остановили тюнингованную Lada Priora. Правоохранители обратили на нее внимание еще в социальных сетях. Легковушка была сильно тонирована, а на дверях - наклейки: COVID-2019 и «Отдел по борьбе с коронавирусом». Фейк на колесах!

Авто отследили по камерам и тормознули на Есенинском бульваре. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Машина каталась по столице минимум с 21 марта. В этот день в Instagram было опубликовано одно из первых фото обклеенного автомобиля. Его владелец — 25-летний парень. Номера на машине с кодом 05 региона — Дагестан.

Когда ГИБДД задержали водителя, то принялись выписывать штрафы. Нарушений хватало: глухая тонировка стекол, переделка фар, отказ остановиться по требованию сотрудников, езда непристегнутым. Кроме того, у водителя не было страхового полиса.

Проблемы были и с правами. Их молодой человек предъявил без зазрения совести, но по полицейской базе удостоверение считалось утраченным. Документ у водителя изъяли.

zhukov_95zhukov_95
На дежурстве
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Кстати, за оригинальные наклейки парня штрафовать не стали. Хотя с сотрудниками ДПС он расстался, получив семь штрафов. При этом беседы с полицией, вероятно, имели вразумительный эффект.

— Наклейки с кузова молодой человек удалил на месте собственноручно, — рассказала Ирина Волк.

Полиция остановила в Москве посаженную Priora из «отдела по борьбе с короновирусом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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