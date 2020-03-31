«Хотите, меня убивайте»: Украинка на коленях извинилась за заражение коронавирусом

Жительница украинского села Коленковцы попросила у своих односельчан прощения прошение за распространение коронавируса.

Женщина была на заработках в Италии, но вернувшись из страны, охваченной пандемией, пренебрегла требованиями самоизоляции. В результате у нее обнаружился коронавирус COVID-19, а за время пребывания в своем силе она успела заразить своих детей, внуков, а также знакомых. В итоге в больницу попали 14 человек.

Сейчас женщина и ее дети вылечились, но она очень волнуется за жизнь своих детей.

«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась (от COVID-19. – прим. ред.), вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», - говорит она на видеозаписи.

По словам женщины, она с семьей теперь не может никуда выйти из дома и у нее заканчиваются продукты - семья «доедают последние макароны».

По последним данным, на Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали 10 человек. Напомним, что накануне тысячи трудовых мигрантов из Украины столпились на польской границе, поскольку власти приняли решение временно закрыть въезд в незалежную для всех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769550" frameborder="0"></iframe> Женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, попросила прощения.

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